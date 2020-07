Sindikati poručili Fuchsu: Važno je da odmah provjere koliko su učenici propustili u online školi

Ministar djeluje kao da je spreman za suradnju, no je li iskren, vidjet će se već u prvih nekoliko tjedana škole. Važno je zakonski regulirati školu na daljinu, kaže predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić

<p><strong>Nakon nastavničkih grupa, </strong>ministar znanosti i obrazovanja primio je i predstavnike prosvjetnih sindikata. Kako su izvijestili iz Preporoda, Radovan Fuchs najavio je kako će učiniti sve što je potrebno da se nastavni proces u školama ne prekida u cijelosti. Nastava na daljinu odvijala bi se samo u područjima zahvaćenim pandemijom. Sindikat traži da se napravi ozbiljna analiza nastave na daljinu. </p><p>- Novi je ministar izrazio spremnost da prihvati sugestije i pomoć sviju onih koji žele i mogu pomoći novoj prosvjetnoj administraciji. Sastanci, prvo s nastavničkim grupama, a potom i školskim sindikatima, na tome su tragu. Učinit će se sve što je potrebno, istaknuo je ministar, da se nastavni proces u školama ne prekida u cijelosti. Ako i dođe do nastave na daljinu, ona će se odvijati u pojedinim županijama ili gradovima koji će biti najviše zahvaćeni pandemijom. Razmišlja se o okupljanju različitih struka, poput epidemiologa, infektologa, psihologa, IT-stručnjaka, svih koji mogu pomoći u ovoj situaciji. Moguće je da se, pri kabinetu Ministara, angažira epidemiolog koji će koordinirati rad županijskih epidemiologa u dijelu koji se odnosi na funkcioniranje škola priopćili su iz sindikata Preporod.</p><h2>Razišli se oko spremačica</h2><p><strong>Ovaj sindikat, što su kazali i ministru,</strong> smatra kako je za sljedeću školsku godinu najvažnije napraviti temeljitu procjenu protekle školske godine i "sanaciju nedostatnog učinka virtualne nastave". Kako tumače, važno je odmah procijeniti što su sve učenici propustili tijekom prošle godine od gradiva, te pripremiti nastavnike kako da nadoknade propušteno. </p><p>- Anketiranjem učitelja i nastavnika, kao i provođenjem inicijalnih testova među učenicima, saznao bi se stvaran učinak nastave u prošloj godini. Za provođenje jednog i drugog trebalo bi zadužiti agencije - predlažu u Preporodu, a što se tiče nastave na daljinu, smatraju da je važno zakonski standardizirati takve oblike nastave. To se posebno odnosi na dnevno opterećenje učenika, vrednovanje, pedagoške mjere, rad subotom i vikendom, ujednačavanje uvjeta učenicima i nastavnicima.</p><p><strong>Predstavnici Preporoda Gordana Kovač Bluha i Željko Stipić ministru i njegovom pomoćniku Stipi Mamiću ukazali su i na problem nedostatka nenastavnog osoblja u školama, posebice spremačica. I dok u Preporodu tvrde kako na jednu spremačicu dolazi i do 800 četvornih metara, Mamić je kazao kako nema tako velikih škola u Hrvatskoj.</strong></p><p>Kao i predstavnicima nastavničkih grupa, i sindikatima je ministar Fuchs dao u zadatak da sastave što više prijedloga i ideja za kvalitetnu organizaciju i provedbu nastave, te da ih šalju čim prije. </p>