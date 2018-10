Sindikati su odbili prijedlog povišice: Dva posto je sramota

Ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić je doživio svojevrsno poniženje od 11 sindikalnih predstavnika u pregovorima o povećanju osnovice plaća.

Pavić je od Vlade imenovan za pregovore, a u ponedjeljak je napokon izašao pred sindikate da im kaže da osnovica za plaće sljedeće godine raste dva posto. Kad je on to izrekao, sindikati su se ustali i otišli. Sastanak je trajao tri minute.

- Nije bio prisutan ministar financija Zdravko Marić s kojim jedino možemo razgovarati i iznijeti mu argumente. S Pavićem i njegovom garniturom nismo imali što pričati. Mariću ćemo iznijeti svoje razloge zašto je to besramno malo - rekao nam je Branimir Mihalinec, čelnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.

On objašnjava da plaće u javnom sektoru zaostaju 18 posto jer su bile zamrznute sve do lani. Mihalinec nije mogao reći hoće li sindikati u prosvjede ili štrajkove, ali kaže da se to tiče svih građana.

- Pitanje osnovice plaća je u interesu svih građana koji žele kvalitetnu uslugu u školama, zdravstvu, socijalnoj skrbi - kaže Mihalinec.

Željko Stipić iz sindikata Preporod ističe da su prava zaposlenih ograničena kolektivnim ugovorima, te je rast osnovice jedini način za veći standard zaposlenih.

- U 10 godina imali smo inflaciju, rasli su troškovi, BDP se oporavio, a nama do lani su bila zamrznuta prava. Vladin prijedlog je prenizak - kaže Stipić