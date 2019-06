'Sine moj, vrati se... Kao majka samo još sanjam da te zagrlim' Prošlo je 28 godina otkako traže svoje najmilije. Zato smo odlučili na stranicama 24sata, simbolično, objaviti 28 portreta, 28 priča o nestalim ljudima iz svih dijelova zemlje

Od početka rata i dana kad su u trenu prekinute mnoge mladosti, od dana kad su mnoge obitelji zauvijek zavijene u suze, a tisuće sudbina zauvijek zatočene u pitanjima o kraju, boli i patnji, prošlo je 28 godina. Zato smo odlučili na stranicama 24sata, simbolično, objaviti 28 portreta, 28 priča o nestalim ljudima iz svih dijelova zemlje. Dvadeset i osam lica tuge. Donosimo vam nove četiri priče, a u sljedećim danima objavljujemo i ostale ispovijesti. Pokrovitelji akcije Nestali su, uz podršku Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović, MUP, MORH, Ministarstvo branitelja, Grad Zagreb, Zagrebačka županija, HEP, Janaf, Plinacro, Kamgrad i Jadrolinija.

Nastavit ćemo i dalje pričati, pisati i snimati ispovijesti o tim sudbinama, uskoro izlazi i druga knjiga s najvećim neispričanim pričama Domovinskog rata, s potresnim svjedočanstvima koje mnoge obitelji i mnogi u zemlji u sebi nose kao otvorene rane.

Sine, vrati se... Kao majka samo čekam da te zagrlim

Naš Nikica je bio pripadnik 112. brigade. Nestao je 25. kolovoza 1995. u zaseoku Hrnjadi, Orlova Greda. Nikad nismo saznali gdje je. Kao majka, samo sanjam o tome da dođe i da ga mogu zagrliti. I da me zagrli kako je nekad znao. Ujutro, kad ostanem sama, pustim Mišu i klape te kažem: ‘Evo, sine, Mišo piva za te’, tužno kaže mama Ivana. Nikičina sestra blizanka Suzana poručuje mu: ‘Brate moj, već je vrime da se vratiš doma’...

Ivana (83) i Suzana Jeličić (49) iz Zadra traže sina i brata Nikicu (25)

Na zgarištu smo našli samo djedove štake

Hrvoje Oštrić (39) iz Pridrage traži djeda Juru (71)

