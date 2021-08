Sinjski gvardijan Ante Čovo komentirao je nadolazeću proslavu Velike Gospe i poručio kako se nada da će sve proći dobro bez obzira što neće biti procesije već drugu godinu zaredom zbog epidemiološke situacije. Ipak, kako su i ranije najavili, kroz dva dana, 14. i 15. kolovoza održat će brojne mise, njih čak 27.

- Sve mise su planirane na samostanskom dvorištu i mi imamo dvorište od 500 sjedećih mjesta, imamo 200 mjesta u crkvi, nešto u klaustru, imamo dva video zida, tako da će oni koji budu u crkvi, i ovdje i u klaustru moći vidjeti što se događa i pratiti misu bez poteškoća - poručio je za Dnevnik Nove TV.

Na pitanje hoće li vjernicima biti dozvoljen pristup ikoni, kao što je to bio običaj prošlih godina, sinjski gvardijan poručio je kako su oni to uvijek dopuštali te da je to jedna od karakteristika svetišta. No, ove godine to neće moći dopustit.

- To je u ovim prilikama strogo zabranjeno, svi s kojima sam razgovarao epidemiolozima kao što je Karin, Alemka rekli su mi ni u kojem slučaju ne dopuštajte da se dotiče Gospa jer dodirom na metalu izgleda ostaje duže. Zato ćemo mi imati ovdje dobre drage čuvare i svi se rado dozivaju i vesele što će biti uz Gospu tu sat vremena - objasnio je.

Na pitanje što je htio reći kada se molio s premijerom i molio za to da nitko ne osramoti ovaj grad, poručio je:

- Htio sam reći da je ovaj grad jest grad vjere, kulture, viteštva, odgovornosti. U zadnje vrijeme nam se događa da ljudi nisu odgovorni, da ljudi sramote grad svojim ponašanjem i svojim riječima. Ja mislim da bi trebalo nekim ljudima dati javno do znanja da privlačeći pozornost na sebe kradu ljudima i Alku i Gospu i zadovoljstvo i mir.