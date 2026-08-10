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Foto: Jakov Prkic/CROPIX
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SINJSKO RUKOVANJE Tajna tog čudesnog pozdrava: O ovome su Plenki i Zoki trebali razgovarati

Piše Boris Rašeta,

Sinj je za Zokija i Plenkija postao Ženeva, a već idući dan opet su u rovovima

Ovo što smo u nedjelju vidjeli na Alci moglo bi se nazvati "sinjsko rukovanje" - geste su bile bez presedana. Lica predsjednika Milanovića i premijera Plenkovića, njihova gestikulacija i eventualni razgovor bili su središnji predmet zanimanja cijele nacije, možda i više od alkara, njihovih momaka, pogodaka i promašaja. Svi su čekali bliski susret!

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Komentari 26
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IZ MINUTE U MINUTU

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Snažno podrhtavanje osjetilo se stotinama kilometara od epicentra. Tresle su se zgrade u Bogoti, a potres su osjetili stanovnici brojnih gradova u središnjoj i zapadnoj Kolumbiji. Prema Reutersu, podrhtavanje je zabilježeno i u Venezueli.
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TOMISLAV KLAUŠKI

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