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SINJSKO RUKOVANJE Tajna tog čudesnog pozdrava: O ovome su Plenki i Zoki trebali razgovarati
Sinj je za Zokija i Plenkija postao Ženeva, a već idući dan opet su u rovovima
Ovo što smo u nedjelju vidjeli na Alci moglo bi se nazvati "sinjsko rukovanje" - geste su bile bez presedana. Lica predsjednika Milanovića i premijera Plenkovića, njihova gestikulacija i eventualni razgovor bili su središnji predmet zanimanja cijele nacije, možda i više od alkara, njihovih momaka, pogodaka i promašaja. Svi su čekali bliski susret!
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