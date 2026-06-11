Sinoć nevrijeme u Hrvatskoj, u Sloveniji padao led veličine golf loptica! Evo kako će biti danas

Nakon što je u srijedu snažna olujna fronta, koja se razvila nad sjevernom Italijom, pogodila Sloveniju i ostavila značajnu materijalnu štetu, nevrijeme je u srijedu navečer stiglo i u Hrvatsku. Oluja je susjednoj zemlji donijela razorne pljuskove, tuču i orkanske udare vjetra, a tijekom večeri i noći premjestila se prema Hrvatskoj, zbog čega je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) aktivirao alarme za veći dio zemlje.

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Pokretanje videa... VIDEO Tuča u Cestici | Video: Čitatelj 24sata

Foto: Meteoinfo Slovenija

U četvrtak Hrvatsku očekuje promjenljivo oblačno, a osobito na kopnu osjetno svježije. Mjestimice će biti kiša, uglavnom na istoku te na Jadranu i predjelima uz njega. Od sredine dana sa zapada će se razvedravati, a u Dalmaciji će biti lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Prema večeri, ponovno pljuskova može biti i na sjeveru zemlje, piše DHMZ.

Foto: DHMZ

Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu se očekuje jaka i umjerena bura, a podno Velebita na udare i olujna. Na jugu će puhati umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura iznosit će uglavnom između 16 i 20 Celzija, a na Jadranu od 24 do 28 Celzija.