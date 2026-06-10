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PROMJENA VREMENA

DHMZ izdao veliko upozorenje za dio zemlje, evo što nam stiže

Piše Ivan Štengl,
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DHMZ izdao veliko upozorenje za dio zemlje, evo što nam stiže
Foto: Čitatelj 24sata

Za zagrebačku i osječku regiju izdano je narančasto upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, ostale regije su u 'žutom', a jedino se na krajnjem jugu 'zeleni'.

Po već standardnoj praksi posljednjih tjedana, nakon nekoliko toplih i sunčanih dana, Hrvatsku očekuje nova promjena vremena. Već danas, tijekom poslijepodnevnih sati, očekuje se nestabilnije vrijeme, a glavnina pogoršanja stiže u četvrtak dolaskom nove hladne fronte.

- Prema kraju dana sa zapada jače pogoršanje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, krajem dana jak, lokalno i olujan - prognoza je DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Za zagrebačku i osječku regiju izdano je narančasto upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, ostale regije su u 'žutom', a jedino se na krajnjem jugu 'zeleni'.

Foto: DHMZ

Četvrtak donosi još nestabilnije vrijeme. Mjestimice se očekuju izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a tijekom noći i jutra na sjeveru unutrašnjosti moguće je i nevrijeme. Tijekom poslijepodneva sa zapada se očekuje postupno razvedravanje.

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Puhat će jak, na udare olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar koji će tijekom dana slabjeti. Na Jadranu će prevladavati umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, dok će se na krajnjem jugu zadržati umjereno jugo. Jutarnje temperature bit će između 14 i 19 °C, na moru od 17 do 21 °C, dok će najviše dnevne temperature u unutrašnjosti biti osjetno niže nego prethodnih dana i kretati se između 16 i 20 °C. Na Jadranu će biti toplije, od 23 do 28 °C.

I ovog puta, izdano je narančasto upozorenje za zagrebačku i osječku regiju, dok je ostatak Hrvatske u 'žutom' upozorenju.

Foto: DHMZ

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