Sinovi moćnika: Preko tatinih veza došli do fotelja i poslova...

Svaka stranka ima svoj hranidbeni lanac, onaj HDZ-ov sad je došao na red, nakon toga će možda opet doći SDP-ov i tako redom.

Riječi su to jednog od dužnosnika HDZ-a koji je ne tako davno opisao način funkcioniranja hrvatske politike. U javnost su posljednjih dana procurile informacije kako su sinovi istaknutih HDZ-ovaca zasjeli na mjesta u komunalnim tvrtkama.

Sin bivšeg zadarskoga gradonačelnika, sad šefa HDZ-a Zadarske županije, Ante Kalmeta, u listopadu prošle godine postao je predsjednik nadzornog odbora Liburnije, gradske tvrtke. Kalmeta mlađi također je član HDZ-a, a na navedenome mjestu prima naknadu od 1400 kuna. Božidar Kalmeta nije bio dostupan za komentar.

Foto: Filip Brala/PIXSELL

Dino Bošnjaković, sin ministra pravosuđa, od studenog prošle godine dobio je mjesto predsjednika nadzornog odbora komunalne tvrtke Ivakop iz Ivanić Grada. Bošnjaković mlađi, također član HDZ-a, prima naknadu 300 kuna neto po sjednici, kojih je tri ili četiri godišnje.

- Nije me o tome pitao niti sam na to utjecao. Meni je važno da tu nema ničeg nezakonitog. Prozivati da je uhljeb promašeno je. On ima svoj politički put i ja na to nemam pravo utjecati - rekao je to ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković komentirajući novu dužnost na kojoj je njegov sin. Navodi kako ga je sin o svemu obavijestio kad je sve bilo gotovo, a upozorio ga je, kaže, da će to biti zanimljiva tema za medije.

Foto: 24sata/24sata

- Baš sam ga dobro uhljebio. Dao bih mu duplo više novca od naknade koju prima samo da ne moram razgovarati o ovoj temi - rekao je ministar Bošnjaković.

Visoko mjesto u politici zauzeo je posinak Vladimira Šeksa - Karlo Ressler, blizak suradnik premijera Andreja Plenkovića. Ressler je potpredsjednik mladeži Europske pučke stranke i vodi radnu skupine za izradu novog statuta HDZ-a.

- Ne želim ništa komentirati - kratko je izjavio Šeks.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Ljudi iz stranke kažu da je Ressler potpuno neovisan od Šeksa. U jednom od istupa Ressler je rekao kako je od Šeksa puno naučio. Kad je posao sinova u pitanju, nema prepreka između HDZ-a i SDP-a.

Tome svjedoči posljednji primjer u kojem su Željko Majcen (HDZ) i Alen Prelec (SDP) međusobno zaposlili sinove. Naime, sin HDZ-ova direktora komunalnog poduzeća u Zaprešiću zaposlen je u općini Brdovec, kojom upravlja Prelec. Sin SDP-ova načelnika zaposlen je u komunalnom poduzeću kojim upravlja HDZ-ov direktor Majcen.

Dugogodišnji suradnik zagrebačkoga gradonačelnika, pročelnik Zoran Nevistić, oborio je rekord u zapošljavanju bliskih mu kadrova. U različitim gradskim uredima zaposleno je sedmero članova uže obitelji. A Milana Bandića prozivali su za uhljebljivanje sinova i kćeri palih moćnika.

Prema procjenama dr. Maruške Vizek s Ekonomskog instituta vladajuće stranke u jednom punom parlamentarnom mandatu zaposle oko 20.000 ljudi.

Rodbina mu radi za javne tvrtke

- To su sve odluke koje nemaju nikakve veze sa mnom, svi ti ljudi su ljudi s imenom i prezimenom, obrazovanjem, kvalifikacijama i neće ljudi koji su sa mnom u nekakvoj vrsti povezanosti prestati disati dok sam ja predsjednik Vlade - izjavio je to nedavno premijer Plenković komentirajući slučajeve zapošljavanja rodbine, što će biti i tema na jednoj od idućih sjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Brat premijerove žene Ivan Maslać, bez javnog natječaja zaposlen je na mjesto komercijalnog direktora Zračne luke Dubrovnik. Krajem prošle godine povjerenstvo je primilo i tri prijave zbog sumnje u sukob interesa pri zapošljavanju premijerove sestrične, kuma i ujaka.

Naime, Plenkovićeva sestrična Nera Miličević imenovana je za voditeljicu Hrvatske turističke zajednice u Njemačkoj, ujak Marko Raos u upravno vijeće Parka prirode Biokovo, a Igor Pokaz, premijerov kum, imenovan je za veleposlanika u Velikoj Britaniji.

Vlada je u ožujku imenovala Tonka Obuljena, brata ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek, predsjednikom Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM). Ranije je brat ministra državne imovine, Svetimir Marić, bio zaposlen u HŽ-u, a kad se saznalo, dao je ostavku. Sad je zaposlen u Zagrebačkom holdingu.