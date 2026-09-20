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OGRANIČEN PROMET

ŠIRE SE SNIMKE Žestok napad dronovima na Moskvu: 'Gori ključno rusko postrojenje...'

Piše 24sata,
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ŠIRE SE SNIMKE Žestok napad dronovima na Moskvu: 'Gori ključno rusko postrojenje...'
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Foto: X (Twitter)
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Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin tijekom noći u više je navrata izvještavao o desecima dronova koji su se približavali ruskoj prijestolnici...

Prema tvrdnjama ruskih vlasti, moskovska oblast tijekom noći bila je meta masovnog napada dronovima. Poginule su najmanje dvije osobe, dok ih je šest ozlijeđeno. Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov objavio je da je ruska protuzračna obrana oborila 249 dronova u 17 okruga. U plamenu je Moskovska rafinerija nafte u četvrti Kapotnja, jedno od ključnih postrojenja za opskrbu ruske prijestolnice gorivom. Nalazi se oko 15 kilometara od Kremlja, a u vlasništvu je Gazprom Njefta.

Jedna od najteže pogođenih lokacija bila je Sofjino, gdje je, prema Vorobjovu, dron pogodio trokatnu stambenu zgradu. Poginula je 44-godišnja žena, a još pet osoba je ozlijeđeno, među njima dvoje djece koja su prevezena u bolnicu. Oštećeno je šest stanova na trećem katu zgrade, piše Kyiv Independent.

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Druga osoba poginula je u Orehovo-Zujevskom okrugu. Prema navodima ruskih vlasti, riječ je o starijem muškarcu koji se nalazio u privatnoj kući kada ju je pogodio dron. Kuća je nakon udara uništena i zahvaćena požarom.

U Ramenskom okrugu nakon pada drona zapalio se krov 21-katne stambene zgrade. Evakuirano je oko 400 stanovnika, među kojima 70 djece, a oštećeno je i dvadesetak automobila.

Zbog napada su tijekom noći privremeno uvedena ograničenja u zračnim lukama Domodedovo i Žukovski. Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin tijekom noći u više je navrata izvještavao o desecima dronova koji su se približavali ruskoj prijestolnici.

Rusi u nedjelju izlaze na birališta trećeg i posljednjeg dana parlamentarnih izbora koji bi očekivano trebali završiti pobjedom stranke Vladimira Putina, više od četiri i pol godine nakon početka rata u Ukrajini.

Na izborima, prvima od početka ofenzive protiv Ukrajine 2022. godine, bira se 450 zastupničkih mjesta u donjem domu ruskog parlamenta Dumi, a provode se i na ukrajinskim teritorijima koje je Rusija okupirala i anektirala.

Ishod glasovanja gotovo je siguran u zemlji u kojoj vlasti strogo suzbijaju svako izražavanje nezadovoljstva, a jedina stranka koja se izravno protivi ratu Jabloko (Jabuka) uklonjena je iz utrke.

Glasovanje, koje je započelo u petak ujutro, trajat će do nedjelje u 20 sati po srednjoeuropskom vremenu, a prvi rezultati očekuju se odmah nakon toga.

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Komentari 10
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