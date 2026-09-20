ŠIRE SE SNIMKE Žestok napad dronovima na Moskvu: 'Gori ključno rusko postrojenje...'

Prema tvrdnjama ruskih vlasti, moskovska oblast tijekom noći bila je meta masovnog napada dronovima. Poginule su najmanje dvije osobe, dok ih je šest ozlijeđeno. Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov objavio je da je ruska protuzračna obrana oborila 249 dronova u 17 okruga. U plamenu je Moskovska rafinerija nafte u četvrti Kapotnja, jedno od ključnih postrojenja za opskrbu ruske prijestolnice gorivom. Nalazi se oko 15 kilometara od Kremlja, a u vlasništvu je Gazprom Njefta.

Jedna od najteže pogođenih lokacija bila je Sofjino, gdje je, prema Vorobjovu, dron pogodio trokatnu stambenu zgradu. Poginula je 44-godišnja žena, a još pet osoba je ozlijeđeno, među njima dvoje djece koja su prevezena u bolnicu. Oštećeno je šest stanova na trećem katu zgrade, piše Kyiv Independent.

Druga osoba poginula je u Orehovo-Zujevskom okrugu. Prema navodima ruskih vlasti, riječ je o starijem muškarcu koji se nalazio u privatnoj kući kada ju je pogodio dron. Kuća je nakon udara uništena i zahvaćena požarom.

U Ramenskom okrugu nakon pada drona zapalio se krov 21-katne stambene zgrade. Evakuirano je oko 400 stanovnika, među kojima 70 djece, a oštećeno je i dvadesetak automobila.

🔥🛢️BREAKING: A large-scale drone attack targeted Moscow and the Moscow region overnight, on the final day of Russia’s parliamentary elections.



One of the most notable targets was the Moscow Oil Refinery in Kapotnya, where a major fire is visible this morning.



The refinery has… pic.twitter.com/YwdDLS0gy5 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 20, 2026

Zbog napada su tijekom noći privremeno uvedena ograničenja u zračnim lukama Domodedovo i Žukovski. Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin tijekom noći u više je navrata izvještavao o desecima dronova koji su se približavali ruskoj prijestolnici.

Rusi u nedjelju izlaze na birališta trećeg i posljednjeg dana parlamentarnih izbora koji bi očekivano trebali završiti pobjedom stranke Vladimira Putina, više od četiri i pol godine nakon početka rata u Ukrajini.

Fires are visible in multiple locations at the Kapotnya oil refinery in Moscow this morning (local time). Ukraine's Unmanned Systems Forces posted a fire emoji on X, a signal they have used before to seemingly imply responsibility without making an official claim.



No official… https://t.co/1dQsWS0777 pic.twitter.com/yQcCaTLjAx — OSINTdefender (@sentdefender) September 20, 2026

Na izborima, prvima od početka ofenzive protiv Ukrajine 2022. godine, bira se 450 zastupničkih mjesta u donjem domu ruskog parlamenta Dumi, a provode se i na ukrajinskim teritorijima koje je Rusija okupirala i anektirala.

Ukraine has struck an oil refinery in Moscow, Russia.



These ongoing attacks on Russian oil facilities could push global energy prices even higher.



The attack comes despite Trump urging Ukraine to stop targeting Russian oil refineries and diesel infrastructure. Trump has argued… pic.twitter.com/RRt1VYsxzc — Current Report (@Currentreport1) September 20, 2026

Ishod glasovanja gotovo je siguran u zemlji u kojoj vlasti strogo suzbijaju svako izražavanje nezadovoljstva, a jedina stranka koja se izravno protivi ratu Jabloko (Jabuka) uklonjena je iz utrke.

Glasovanje, koje je započelo u petak ujutro, trajat će do nedjelje u 20 sati po srednjoeuropskom vremenu, a prvi rezultati očekuju se odmah nakon toga.