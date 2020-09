'Širenje teorija zavjere i panike nije prihvatljivo, stvara se zbrka i nered, a to nam ne treba...'

Komisija HBK Iustitia et Pax poručila je da javnost ima pravo preispitivati odluke nadležnih, no da širenje teorija zavjere, panike, negiranje osobne odgovornosti i zanemarivanje prava i zdravlja drugih nije prihvatljivo

<p>"Papa Franjo je u više svojih govora jasno istaknuo da nas je iskustvo pandemije naučilo da se nitko ne spašava sam", poručila je Komisija HBK u izjavi u kojoj se osvrnula na pandemiju koronavirusa, istaknvuši da je to ispit solidarnosti i bratstva.</p><p>Smatraju da je epidemija koronavirusa otvorila brojna etička i pravna pitanja, a da su izvanredne mjere koje su uvele zemlje u zaštiti zdravlja, ograničavale neka ljudska prava. Međutim, naglašavaju da prava koja su (bila) ograničena, nisu apsolutna, odnosno da ih država ima pravo ograničiti radi zaštite nekih drugih prava.</p><p>"Razvidno je, dakle, da zaštita zdravlja pučanstva preteže nad neograničenošću slobodâ i nekih drugih prava pojedinaca", poručili su pozvavši se na Ustav te Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava.</p><h2>'Ne postoje apsolutne slobode u pravom smislu'</h2><p>Ističu i da su u Hrvatskoj ograničenja prava podvrgnuta ocjeni Ustavnog suda, koji je 14. rujna odlučio da su sve odluke, osim one o ograničavanju rada nedjeljom, bile u skladu s Ustavom, a da je Hrvatski sabor postupao u granicama svojih ovlasti.</p><p>Smatraju da su stajališta Ustavnog suda iznimno važna u kontekstu daljnjeg smjera djelovanja nadležnih tijela, te da je taj sud potvrdio i činjenicu da pravni propisi određuju granice etičke i pravne odgovornosti građana.</p><p>"Ne samo da ne postoje apsolutne slobode u pravnomu smislu, već one mogu biti i u etičkomu smislu ograničene", kažu i dodaju da je sloboda pojedinca uvijek ograničena slobodom drugih.</p><p>"Javnost, dakako, ima pravo znati i preispitivati odluke i mjere nadležnih državnih tijela. To je u srži demokratskog pluralizma i različitosti koja obogaćuje društvo", poručuju.</p><h2>Apel za javnu podršku radu i dostojanstvu Stožera</h2><p>Međutim, tvrde da širenje teorija zavjere, panike, negiranje osobne odgovornosti i zanemarivanje prava i zdravlja drugih, te ignoriranje ne samo znanstvenih spoznaja već i vidljive stvarnosti oko nas nije prihvatljivo, jer pridonosi zbrci i neredu koji su nam svima najmanje potrebni.</p><p>Apelirali su na javnu podršku radu i dostojanstvu Stožera civilne zaštite, kako nacionalnog tako i lokalnih, kao i svih zdravstvenih djelatnika.</p><p>"Držimo važnim i poticanje daljnje argumentirane znanstvene rasprave, posebice putem, za u tu svrhu osnovanoga, Znanstvenoga savjeta Vlade Republike Hrvatske za suzbijanje koronavirusa, u kojem su okupljeni vrhunski hrvatski znanstvenici", poručila je Komisija Hrvatske biskupske konferencije.</p><p>Smatraju da je zbog toga važno inzistirati na odgovornosti pojedinaca, ne samo u smislu samozaštite već i zaštite drugih od bolesti.</p>