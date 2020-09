Kardinal Bozanić: Nepovjerenje otvara prostor za manipulaciju

Zagrebački nadbiskup poručio je u nedjelju da su u ograničenjima pozvani pronalaziti nove mogućnosti, a da nerazboriti pristupi stvaraju nepovjerenje i otvaraju prostor manipulaciji i postizanju interesa

<p>U homiliji koju je na svetoj misi uputio povodom 289. zavjetnog hodočašća vjernika grada Zagreba i hodočašća mladih Zagrebačke nadbiskupije u Mariju Bistricu, Bozanić se obratio vjernicima koji su došli učvrstiti svoje uporište u vjeri.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (koliko je katedrala nastradala u potresu):</p><p>Kazao je da su vjernici i prije u Mariji Bistrici molili za Božju milost nakon potresa, u bolestima i raznim pošastima, pritisnuti kušnjama neizvjesnosti i nesloboda te da su svaki put pronašli "ne samo utočište, nego ponajprije mir srca i snagu za životno putovanje". Poručio je kako je čovječanstvo u nejasnim pojavama i nesigurnostima koje proživljava, pozvano o svemu razmišljati darom razuma i vjere</p><p>- U svemu što nam izgleda kao ograničenje, pozvani smo pronalaziti nove mogućnosti i živjeti ta ograničenja kao novi izazov. U prostornim udaljenostima nismo napušteni, nismo sami, a kršćanska ljubav uvijek nalazi načine kako biti blizu i zajedno - istaknuo je Bozanić.</p><p>Spomenuo je i da sadašnje izvanjske okolnosti ograničavanja ostavljaju tragove u našoj nutrini i odražavaju se na međuljudskim odnosima.</p><p>- Pandemija, baš kao i potres koji smo proživjeli, mogu stvoriti razne strahove, zatvaranja, traženja lažnih sigurnosti, oblikovanja duhovne krutosti i neosjetljivosti. Sve je to ostavilo za sobom rane na našemu biću, na našemu crkvenom i društvenom tijelu. Spominjemo razne nesigurnosti i tjeskobe, ograničavanja tjelesne blizine i zajedništva, sputanost u komunikaciji, zbunjenost nejasnim i nedosljednim tumačenjima tih pojava - rekao je kardinal.</p><p>Napomenuo je kako to nedvojbeno za sobom povlači stavove koji stvaraju napetosti u pojedincima i zajednicama i i koji odražavaju nerazborite pristupe.</p><p>- Jer se čini da je – bez stvarnih oslonaca izgrađenih traženjem i iznošenjem istine – sve moguće; da izgleda kako svako odbijanje i prihvaćanje ima svoje opravdanje. Posljedica toga je duboko nepovjerenje, do kojega je nekima očito jako stalo, jer se time otvaraju široki prostori manipulacije i postizanja interesa koji su daleko od dobra čovjeka i društva - upozorio je zagrebački nadbiskup. </p><p>No, gledajući s druge strane, sva ta iskustva mogu pomoći u prepoznavanju istinskih darova i vrijednosti. </p><p>- Ona bude u nama čežnju za slobodom, pomažu boljem uočavanju darovanosti bližnjih, razotkrivaju nestalnost prolaznoga i osvjetljuju istinu da nijedan zemaljski cilj ne ispunja čovjeka, niti mu pruža zadnji razlog postojanja, traženja, trpljenja i ljubavi - poručio je zagrebački nadbiskup pozvavši vjernike na zajedništvo.</p><p>Ustvrdio je da je u ovim okolnostima, crkvi potrebno traženje novih oblika građenja crkvene blizine i prisutnosti, jer se i ta zajednica nalazi na kušnji da virtualni svijet zamijeni susrete i zajedništvo.</p><p>- Zato želimo razvijati sve što promiče otajstvo života u postojanoj nadi da će i sadašnje kušnje proći - poručio je kardinal Bozanić. </p><p>Istaknuo je da se karitativnim zalaganjem nastojalo i nastoji ublažiti muke ljudi čiji su domovi stradali. Sljedećih će se dana u župama, u Granešini, Markuševcu i Čučerju, koje, zbog oštećenja, ne mogu slaviti i moliti u svojim župnim crkvama podići i oblikovati privremeni prostori koji će ublažiti posljedice potresa i omogućiti vjernicima da mogu slaviti sveta otajstva. I druge su župne zajednice suočene s teškoćama, a neke su već uspjele dijelom popraviti porušeno.</p><p>Uz to, rekao je nadbiskup, posebno nam je na srcu naša Katedrala. Proteklih mjeseci nismo mirovali. Sada se nalazimo pred početkom postavljanja skele koja bi osigurala građevinu i omogućila sustavniji pristup za planiranje koraka obnove za koju moramo imati strpljenja i ustrajnosti.</p><p>Znamo da zagrebačka katedrala nije tek jedna građevina, rekao je kardinal koji je izrazio čvrstu nadu da će u njezinoj obnovi rado i još zdušnije sudjelovati svi koji mogu pomoći, kako u Hrvatskoj tako i izvan nje.</p>