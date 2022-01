Uskok je po treći put proširio istragu protiv bivšeg direktora Janafa Dragana Kovačevića. Sumnjiče ga da je od poduzetnika Kreše Peteka, vlasnika tvrtke Elektrocentar Petek, primio na ruke 6,2 milijuna kuna mita kako bi Petek dobivao poslove s Janafom.

Petek je podmitio, navodi Uskok, i Vladi Zorića i Damira Vrbanca.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Osnovano se sumnja da je, u razdoblju od srpnja 2019. do 17. rujna 2020. u Zagrebu, I. okr. kao osnivač i stvarni voditelj poslovanja jednog trgovačkog društva, u nakani da u Plan investicija trgovačkog društva Jadranski naftovod d.d. (JANAF) osigura uvrštavanje točno određenih i financijski isplativih poslova za koje je bio zainteresiran, a zatim u postupcima nabave JANAF-a osigura i pobjedu te ugovaranje tih poslova sa svojim društvom, s II. okr. predsjednikom uprave JANAF-a, te III. okr. direktorom Sektora sigurnosti i zaštite i IV. okr. direktorom Sektora transporta nafte u JANAF-u, dogovorio da će, u zamjenu za novčanu nagradu koju će im periodički isplaćivati u gotovini, poduzimati sve radnje za koje su ovlašteni Statutom i Pravilnikom JANAF-a, ali i sve druge potrebne radnje kako bi osigurali da se u Plan investicija JANAF-a najprije uvrste upravo oni poslovi za koje je I. okr. bio zainteresiran, a zatim i da se pokrenu postupci nabave, te da se u njima prilagođavanjem tehničkih specifikacija osigura prednost te status jedinog ili najpovoljnijeg ponuditelja društvu od I. okr., a time i sigurno dobivanje ciljanih poslova tom društvu i njegovim partnerima.

Sukladno postignutom dogovoru, I. okr. je u više navrata II. okr. predao najmanje 6.200.000,00 kuna u gotovini, III. okr. najmanje 550.000,00 kuna u gotovini, a IV. okr. najmanje 600.000,00 kuna u gotovini, dok su II., III. i IV. okr. poduzimali sve daljnje potrebne radnje kako bi u postupcima nabave osigurali društvu dobivanje poslova za koje je I. okr. iskazao interes. Na opisani način, prilagođavanjem natječajne dokumentacije je društvu od I. okr. i njegovim poslovnim partnerima, među kojima i V. okr. i njegovom trgovačkom društvu, osigurana prednost u procesima nabave vrijednima 64.465.191,50 kuna, dok su II., III. i IV. okr. ostvarili nepripadnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 7.350.000,00 kuna.

Nadalje, u razdoblju od početka kolovoza 2018. do kraja srpnja 2019. godine u Zagrebu, IV. okr. je, kao direktor Sektora transporta nafte u JANAF-u, na traženje i u dogovoru s V. okr., odgovornom osobom jednog trgovačkog društva, da tom društvu osigura prednost u nabavama IT usluga kojih je investitor JANAF, u cilju realizacije dogovorenog prepuštao V. okr. da sačinjava tehničke opise predmetnih IT usluga te da određuje dokaze tehničke i stručne sposobnosti potrebne za sudjelovanje u postupcima nabave. Tako je društvo u kojem je V. okr. bio odgovorna osoba redovito bilo jedini ponuditelj u postupcima nabave pokrenutima na temelju dokumentacije koju je V. okr. uskladio s mogućnostima i referencama tog društva, pa su društvu dodijeljene i sve dogovorene nabave IT usluga u vrijednosti od 5.860.000,00 kuna.