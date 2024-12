Širi se teorija da su Kekini ostali dužni graditelju vile, on prodao dug Jelaviću. Svi uključeni: Laž!

Za vilu u Istri Ivana i Mile Kekin su ostali dužni velike novce izvođaču radova. Kada je vidio da od plaćanja nema ništa, potraživanja je prodao Nikici Jelaviću. Jelavić traži razgovor i on se ostvaruje. Dio je to poruke koja se munjevito širi i među HDZ-ovcima, ali i drugim protivnicima Možemo. Sve je začinjeno dodatnom informacijom da bi ako ne plate dug, Kekini mogli uskoro biti posjećeni od "ekipice s maskama".

24sata su provjerila ovu informaciju i ona je netočna. To su nam potvrdile neovisno sve tri uključene strane: Kekini, suradnici Jelavića, ali i sam izvođač radova na kući u istarskom Momjanu koja je pod povećalom javnosti.

- Nema nikakvog duga i to nije razlog sastanka. Tko to kaže, laže. Ali i dalje nije točno da se Mile Kekin i Nikica ne poznaju i da se Jelavić lažno predstavljao. Ali radi se o bezazlenoj kavi koja je postala dio kampanje protiv Jelavićeve volje upravo zbog panike u Možemo - kaže nam jedan od njegovih bliskih suradnika kojeg smo i zamolili za provjeru ove informacije.

U nedjelju navečer je ova teorija došla i do Možemovaca. Kada smo provjeravali informaciju, dobili smo detalje koji se ne uklapaju u teoriju koja se masovno širi porukama.

- Istina je da je s prvim izvođačem raskinut ugovor o gradnji. No, Mile i Ivana su njemu unaprijed platili dio radova za materijal, a on na kraju nije mogao obaviti posao u rokovima. On je njima ostao dužan, za to postoje i pisani tragovi. Dio novca je vratio, manji dio mu je ostao i Kekini nisu na tome više inzistirali. Novi izvođač je sve uredno odradio i sve je plaćeno. Nevjerojatno nam je da se i dalje plasiraju takve priče koje su provjereno neistinite - kaže nam sugovornik iz Možemo.

Pronašli smo i glavnog izvođača radova na vili, ali i jednog podizvođača radova. Manfred Šošter iz tvrtke Aurimex je bio glavni izvođač radova. Kada smo mu postavili pitanje o tome jesu li mu ostali dužni i je li eventualno prodao dug, samo se nasmijao.

- Mogu potvrditi da smo mi bili glavni izvođač. Nakon što smo dogovorili posao, sve fakture su uredno plaćene i nema niti je bilo nikakvog duga - rekao nam je Šošter.

Dobili smo i podizvođača koji je radio klimatizacijski sustav. On je prilično ljut na dio medija. Kaže da je apolitičan, ali da se proziva Kekine koji nisu napravili ništa luksuzno naspram niza vila u Istri.

- Nama je sve uredno plaćeno za posao i sve je bilo kako je ugovoreno. Prvi izvođač je bio neuredan, kasnio, morali su ga zbog toga zamijeniti - rekao nam je.