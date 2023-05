Širi se uznemirujuća snimka iz jedne zagrebačke škole: Curice se mlate, a osmaši sve snimaju

Jedna djevojčica grabi i odvlači s klupe na igralište drugu djevojčicu, gdje ju brutalno udara nogama, potom baca na pod i grubo vuče za kosu. Napadnuta djevojčica se brani, odguruje ju i viče joj da je pusti.

Na snimci se vidi da su okružene drugom djecom, uglavnom dječacima od kojih njih nekoliko sve snima i bodre ih da se nastave tući. Sve to se vidi na snimci koju su čitatelji poslali našoj redakciji.

O događaju smo pitali ravnatelja osnovne škole pred kojom se nasilje dogodilo, a on nam je potvrdio da se sve odigralo u nedjelju poslije podne.

Kako ističe, snimka je do njega došla u utorak navečer, te prije toga nije znao što se događalo. Odmah su postupili po smjernicama Ministarstva znanosti i obrazovanja koje su sve škole dobile nakon ubojstava u školi u Beogradu.

Podsjetimo, zbog neradnog dana u utorak, Dana državnosti, škole u Zagrebu nisu imale nastavu ni u ponedjeljak, nastava je započela danas, u srijedu.

- Snimku smo dobili sinoć, nisam spavao cijelu noć. Odmah ujutro sam obavijestio policiju, Centar za socijalnu skrb, od jutros razgovaramo sa svjedocima kojih je 15-ak, kao i s učenicima koji su to snimali. Prema onome što smo utvrdili djevojčice koje su se tukle su učenice 6. razreda, a učenici koji su snimali su učenici 8. razreda. Učenica koja je napala ide u drugu školu, a učenica koja je napadnuta je iz naše škole. Učenici koji su snimali kažu kako sad shvaćaju da su pogriješili, da su ih trebali rastaviti, a ne snimati. Tvrde da nisu slali snimku drugima, osim između sebe, no po našoj procjeni, već je više od stotinu djece to vidjelo. Tragično je da se radi o učenicima od 5. do 8. razreda, a navodno je bilo i srednjoškolaca - ispričao nam je šokirani ravnatelj.

Škola je počela zvati i roditelje sve upletene djece. Ravnatelj ističe da dosad nije bilo ovakvih situacija, te da se navodno radi o dogovorenoj tučnjavi, te međusobnom optuživanju djece i bulingu preko društvenih mreža.

Napadnuta djevojčica navodno je vrijeđala rođakinju djevojčice koja je napala. Ona ide u školu u sasvim drugom kvartu, no došla je pred ovu školu kako bi se obračunala zbog uvreda.

- Sve škole pa tako i naša imaju već otprije preventivne programe i radimo s djecom na edukacijama zbog cyberbulinga i vršnjačkog nasilja. Tragično je da su svi rekli kako su šutjeli jer nisu htjeli otkriti prijatelje. A još je tragičnije i što roditelji govore kako nisu ništa znali, niti da su vidjeli snimku. A ona je ipak došla do medija - govori ravnatelj koji je, kaže, odmah obavijestio i kolegicu u školi iz koje je djevojčica koja je započela tučnjavu.

Kontaktirali smo i tu školu, no zasad nismo dobili odgovor.

Razovarali smo i s roditeljima škole pred kojom se dogodilo nasilje i svi nam ističu kako su uznemireni i zabrinuti. Svi su nam rekli kako se snimka vrlo brzo proširila i nije stizala od od djece.

- Ne mogu vjerovati da se to događa, nadam se da škola neće sve gurati pod tepih i pokušati zataškati. Šokirani smo s ovakvim nasiljem, posebno nakon Beograda. Ta djeca su sve snimala i slala snimku okolo. Sva naša djeca su ugrožena, mora se to zaustaviti - kaže nam je otac jednog učenika.

Iz škole nas uvjeravaju kako neće biti zataškavanja, te kako su postupili po svim procedurama. Neslužbeno doznajemo kako je među djecom jako puno maltretiranja preko društvenih mreža i online kanala.

Zatražili smo podatke o slučaju i od Ministarstva znanosti i obrazovanja, te od policije.

Odgovore ćemo objaviti čim ih dobijemo.