Širola: Nisam bila oduševljena školom, radije sam čitala knjige

Roditelji su me naučili čitati kad sam imala četiri godine i od tada se ne odvajam od knjige. Čitala sam sve što mi je došlo pod ruku, nikad mi nije palo na pamet da nešto ‘nije za mene’ ili da s nekom knjigom treba pričekati, priča nam Dorjana Širola, Hrvatica s laskavom titulom najbolje kvizašice svijeta.

Iako većina Hrvata za nju nikad nije čula, u kvizaškim krugovima slovi za jednu od najboljih na svijetu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završila je studij opće lingvistike te engleskog jezika i književnosti. Potom je s britanskim stipendijama otišla na magisterij iz lingvistike na Cambridgeu te na doktorat iz poredbene lingvistike na Oxfordu. Po povratku u Hrvatsku osam je godina predavala na Odsjeku za anglistiku riječkog Filozofskog fakulteta. Sad opet živi u Engleskoj, u međuvremenu je završila i magisterij iz informatike i radi u IT industriji. Iako, priznaje nam, škola ju nije baš uvijek zanimala.

Foto: Privatni album

'Znatiželja mi je došla iz škole'

- Moram priznati da nisam s nekim oduševljenjem hrlila u školu svaki dan, radije bih bila čitala svoje knjige i učila ono što me u tom trenutku zanimalo. Danas vidim da sam u nečemu u školi stekla jako dobre temelje, u drugome sam imala velike rupe jer mi iz ovog ili onog razloga nije bilo toliko interesantno, a u nekim je slučajevima gradivo zapravo bilo površno ili oskudno. Znatiželja mi nije došla iz škole - kaže nam Dorjana.

Prve kvizaške korake napravila je kao srednjoškolka, ali se “ozbiljno” uhvatila toga tek nakon preseljenja u Englesku.

- Nastupila sam na ‘Kviskoteci’ još kao srednjoškolka, no ozbiljno je počelo na Oxfordu, gdje su me prvi tjedan uvukli u kvizaško udruženje sveučilišta. Natjecala sam se u ekipi Oxforda na brojnim studentskim prvenstvima i turnirima, a potom sam počela sudjelovati na svjetskim i europskim prvenstvima, koja su krenula baš negdje u to vrijeme - priča nam Dorjana.

U svijetu kvizova osvojila je sve, može se podičiti i titulom najbolje kvizašice svijeta, gdje joj je “opaka” konkurencija Anne Hegerty iz britanske inačice “Potjere”.

Foto: Privatni album

- Pobijedila sam na popularnom dugogodišnjem britanskom televizijskom kvizu ‘University Challenge’ – jedina sam koja ga je osvojila dvaput s dvije različite ekipe. Europska srebra i bronce u parovima i klupskom, svjetsko pojedinačno zlato u kategoriji Povijest. Među najdražima mi je zlato u klupskom natjecanju na posljednjem europskom prvenstvu, koje je bilo prošle godine u Zagrebu. Na svjetskim prvenstvima sudjelujem od 2005. i dosad me među kvizašicama samo jednom ili dvaput prestigla britanska lovkinja iz ‘Potjere’ Anne Hegerty. Nije joj uspjelo u zadnjih šest-sedam godina. Nekoliko sam puta bila u svjetskih top 15, dosad uvijek najbolja u Hrvatskoj - govori nam Dorjana.

Kako svaki kviz zahtijeva pripreme, zanimalo nas je ima li Dorjana neku tajnu, trik ili metodu.

- Nemam tajni ni neku posebnu metodu. Čitam mnogo o stvarima koje me zanimaju – a zanima me mnogo toga – i dobro pamtim ono što me zanima. Za uspjeh na natjecanjima to najčešće nije dovoljno – morate se do neke mjere prisiliti pamtiti stvari za koje vas zapravo uopće nije briga (ili ih smatrate bezveznima i nevrijednima tolike pažnje), jer znate da će vas o njima stalno pitati. Kad to postane tlaka i napor, treba prestati i vratiti se onome što volite - nastavlja Dorjana.

Kao i svaka kvizašica, i Dorjana ima neke slabe točke.

Foto: Privatni album

- Najjača su mi područja književnost, povijest i jezici. Najslabija sport, osim nogometa, popularna glazba, ako nisu osamdesete, i razne tračarije o slavnima - kaže nam.

O situaciji s obrazovanjem u Hrvatskoj, nažalost, nema previše dobrih riječi.

POGLEDAJTE GALERIJU:

- Ma prekompleksna je to tema za razgovor ovakve vrste. Teško je očekivati da bi bilo kakva pojedinačna promjena mnogo postigla u društvu koje je velikim dijelom odustalo od znanja i vještina kao nekog temelja napredovanja pojedinca i napretka zajednice, čega su učenici i studenti svjesni. K tome postoje snage u društvu koje se doslovno boje znanja i aktivno se borbom protiv uvođenja nekih predmeta zalažu za to da djeca nešto ne uče. U javnome se životu susrećete s nevjerojatnim glupostima svake vrste koje se ravnodušno ili čak s odobravanjem prihvaćaju. Primjerice, na zadnjem sam Interliberu opazila štand gdje se promovirala knjiga o tome da je Zemlja zapravo ravna - šokirana je Dorjana.

Ipak, veseli je “bum” pub kvizova u Hrvatskoj zadnjih godina.

- Očito imamo puno ljudi koji se nalaze u kviziranju kao hobiju, a do pojave pub kvizova i raznih natjecanja na bazi pismenih testova (koje organiziraju udruge poput Hrvatskog kviz saveza) nisu se, osim na par televizijskih kvizova, imali gdje time baviti. Pa lijepa je to zabava, nađete se u ugodnom društvu i uz piće odgovarate na pitanja o stvarima koje su vam zanimljive - kaže nam majstorica za kvizove.

Za čitatelje 24sata pripremila je 10 kviz pitanja: