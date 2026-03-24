Sisak će dobiti 12 autobusa na alternativni pogon. Izgradit će i cijelu infrastrukturu punionica

Danas je u Gradskoj vijećnici Grada Siska svečano potpisan ugovor za provedbu dvaju strateški važnih projekata usmjerenih na modernizaciju javnog gradskog i prigradskog prijevoza te jačanje održive urbane mobilnosti. Potpisivanju ugovora nazočili su gradonačelnik Domagoj Orlić, zamjenica gradonačelnika Sanja Mioković, direktorica Autoprometa Ivana Matleković s potpisnicima ugovora, izvršnom direktoricom područja urbane mobilnosti i infrastrukture Ninom Dusper Sušić tvrtke Končar d.o.o., CEO Vladimirom Peršićem, tvrtke Novatec d.o.o., direktoricom Marzenom Jachowska i direktorom Slavenom Vrhovski tvrtke Wawa d.o.o. i direktorom Robertom Vrhovski tvrtke Autobus d.o.o.

Podsjećamo kako je Gradu Sisku putem bespovratnih sredstava u okviru poziva „Nabava vozila na alternativni pogon za javni gradski i prigradski linijski promet“ osigurano jedno od najvećih ulaganja u javni prijevoz u povijesti grada. Riječ je o projektu ukupne vrijednosti 9.449.845,00 eura, od čega bespovratna sredstva iznose 7.559.876,00 eura, odnosno 100 % prihvatljivih troškova, financiranih kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026., putem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Projektom je predviđena nabava 12 novih niskopodnih autobusa koji će u potpunosti promijeniti sliku javnog prijevoza u Sisku. Riječ je o modernim vozilima na alternativni pogon, prilagođenima osobama s invaliditetom, starijim osobama, roditeljima s dječjim kolicima i svim građanima koji svakodnevno koriste gradski i prigradski prijevoz.

Novi autobusi donose višu razinu sigurnosti, veću pouzdanost i viši standard usluge, ali i snažan ekološki iskorak kroz smanjenje emisija štetnih plinova i buke, čime se izravno doprinosi kvaliteti života građana i zaštiti okoliša.

Kako bi se osigurala puna funkcionalnost novog voznog parka, paralelno se provodi i projekt izgradnje infrastrukture za punjenje električnih autobusa. U sklopu projekta predviđena je izgradnja sustava za punjenje, uključujući postavljanje najmanje dvanaest punionica, koje će služiti za osam SOLO gradskih električnih autobusa i četiri MIDI električna autobusa, čime se dodatno jača održivost i učinkovitost javnog prijevoza. Projekt izgradnje punionica financira se sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja infrastrukture za punjenje električnih autobusa“ Ministarstva gospodarstva. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.157.037,50 eura, dok prihvatljivi troškovi iznose 1.725.630,00 eura, a neprihvatljivi troškovi odnose se na porez na dodanu vrijednost koji će se financirati iz vlastitih sredstava prijavitelja.

Partneri u realizaciji projekta su tvrtke Novatec d.o.o., Wawa d.o.o., Autobus d.o.o. i Končar d.o.o., čime se dodatno potvrđuje važnost suradnje javnog i privatnog sektora u provedbi velikih infrastrukturnih ulaganja.

''Ovi projekti predstavljaju snažan razvojni iskorak za Grad Sisak te potvrđuju uspješnost u povlačenju sredstava iz europskih i nacionalnih izvora. Ulaganjem u održivi promet ne samo da se unapređuje kvaliteta javne usluge, već se dugoročno smanjuju troškovi, povećava energetska učinkovitost i doprinosi stvaranju modernog, zelenog i otpornog grada po mjeri svih građana.'' Istaknuo je gradonačelnik Grada Siska Domagoj Orlić.