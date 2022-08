Sisak: Urušila se još jedna kuća

Došlo je do još jednog urušavanja kuće u Sisku, javlja HRT.. Nakon što se jutros urušila katnica u Frankopanskoj ulici, teško oštećena u potresu, večeras se urušio krov obiteljske kuće u Zagorskoj ulici u naselju Zeleni brijeg.

Kuća je ranije oštećena u potresu i imala je crvenu naljepnicu.

Nitko nije ozlijeđen.

- Došao sam iz grada i sjeo sam. Pao sam s bicikla. Vidim kako mi se kuća srušila i onda ne znam što ću. Zvao sam kolege, vatrogasce, došli su vatrogasci, došla je policija kojoj se zahvaljujem. To se srušilo, nije unutra nikoga bilo. Imam dva psa, ja sam dobio mobilnu kućicu. Na žalost, srušila se obiteljska kuća. Mobitel zvoni kao lud. Sestra isto u panici, ja sam bio u panici, ne znam što. Unutra sam kuću zaključao i to je to - rekao je vlasnik kuće.

