Šišaković se na suđenju stalno smijao pa su ga izbacili van

Predsjednica vijeća potom ga je nakon nekoliko minuta, još jednom upozorila, a zatim optuženog i udaljila s glavne rasprave.

- Neka uđe u zapisnik da se okrivljenik podrugljivo smije, pravi grimase a zatim je desnom rukom u zrak podigao palac, stoga se udaljava sa rasprave - rekla je predsjednica vijeća Božica Mišak.

- Učinili ste mi uslugu, kako ne bih morao gledati i slušati vašu pristranost. Sramota ste za hrvatsko pravosuđe - govorio je Šišaković dok su ga pravosudni policajci vezali i s lancima na nogama izvodili iz sudnice.

Naime, na samom početku nastavka suđenja, Šišaković je opet zatražio izuzeće predsjednice vijeća i sudaca porotnika, navodeći da je sutkinja ponovno manipulirala zapisnikom i sama je odlučivalo o izuzeću predsjednice suda. Također je naveo da mu se opet krši načelo presumpcije nevinosti. Naveo je da mu predsjednica vijeća nije omogućila uvid u zapisnik s rasprave od 14. siječnja 2020. godine, iako je on podnio zahtjev. No, predsjednica vijeća mu je odgovorila da takav zahtjev nije zaprimljen u spis. Onda je Šišaković ponovno zatražio njezino izuzeće, jer mu se uskraćuje pravo na pravedno suđenje. Sutkinja je predočila Šišakoviću da na raspravi od prije dva dana nije tražio, a niti je zaprimljen njegov dopis za uvid u spis.

- Znate da vam je uvijek bio omogućen uvid u spis kada ste to tražili i više puta ste do sada bili iz Gline prepraćeni u Kaznionicu Lepoglava radi toga - odgovorila mu je predsjednica vijeća Mišak, te dodala, da je jedino u spis zaprimljena dokumentacija o zdravstvenom stanju Roberta Matanića, iz koje proizlazi da se stanje oštećenima nije promijenilo. Kada mu ništa od njegovih zahtjeva nije uspjela proći, Šišaković je tražio prekid rasprave kako bi se on i njegova braniteljica mogli pripremiti za suđenje jer su šokirani svjedočenjem Denisa Vidmana vezano uz videosnimke nadzora, koje nisu pokrivale napad Šišakovića na Matanića.

Nakon što je sutkinja i to odbila, Šišaković se više nije mogao kontrolirati, te je uslijedilo njegovo udaljavanje s rasprave, koja je nastavljena ispitivanje svjedoka Denisa Vidmana.

Dario Šišaković (30) je 19. ožujka 2015. godine u kaznionici Lepoglava pokušao ubiti Roberta Matanića, više puta udarivši ga utegom u glavu. Matanić je u zatvoru završio zbog sudjelovanja u ubojstvu Ive Pukanića i Nike Franjića. Nakon ozljeda koje mu je nanio Šišaković, Matanić ima trajne ozljede mozga i ne može svjedočiti u sudskom postupku protiv Šišakovića, te se nalazi u Bolnici za osobe lišene slobode u Zagrebu.

Šišaković je u vrijeme počinjenja kaznenog djela protiv Matanića u Kaznionici u Lepoglavi služio kaznu od 15 godina zbog ubojstva zagrebačke profesorice Dijane Ćulibrk. Šišakovića su na raspravu doveli pravosudni policajci s lisicama na rukama i nogama iz Kaznionice u Glini, gdje je nakon kaznenog djela premješten.