'Situacija je kritična, bolnički je sustav pri kraju, bit će kao u Bergamu, hitno pooštrite mjere'

Predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika (HUBOL) Ivana Šmit kazala je da je situacija izrazito loša i da treba zabraniti sve proslave i mise, kažnjavati sve koji ne nose maske...

<p> - Doći će vrlo brzo trenutak kada fizički nećemo imati kuda s pacijentima. Doslovce ćemo kao u Bergamu morati odlučiti kome ćemo pružiti medicinsku pomoć, tko će dobiti respirator, a tko ne. Jer ako imate dvije osobe kojima treba respirator, a vi imate jedan respirator jedna osoba neće dobiti medicinsku skrb. To nije stvar naše volje nego je to scenarij koji je moguć ako se koronavirus nastavi ovako nekontrolirano širiti, rekla je za portal<a href="https://vijesti.hrt.hr/674516/smit-za-portal-hrt-a-situacija-losa-poostrite-mjere" target="_blank"> <strong>HRT-a</strong> </a>predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika (HUBOL) <strong>Ivana Šmit.</strong></p><h2>'Bolnice su pretrpane, ljudi su sve težih kliničkih slika'</h2><p>Ona radi u sisačkoj bolnici. Tamo je, ističe, stanje vrlo loše.</p><p>- Puni nam se kirurški šok, sve je manje respiratora. Trenutačno nam je devet aparata zauzeto s pacijentima koji su na trajnoj ventilaciji. Imamo ih još 3-4 aparata. Kad to popunimo, ako nam dođe pacijent sa srčanim infarktom ili nekom drugom stanjem što zahtijeva mehaničku ventilaciju, primjerice Covid-19 pozitivan pacijent, nećemo imati aparat. Situacija je kritična i loša. Mi koji radimo u bolničkim ustanovama grozimo uopće mogućnosti da nam se nešto takvo dogoditi. Grozimo se odlaska na posao i da nas dočeka takva situacija da nemamo aparat za pacijenta - rekla je Šmit.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Naglasila je da je stanje i u drugim bolnicama jako loše te da primjerice u Varaždinu njeni kolege pretrpani.</p><p> - Loše je u Čakovcu, loše je u Varaždinu, loše u Sisku, ali i po drugim ustanovama, primjerice u Osijeku gdje je pretrpana situacija. Ljudi dolaze, sve su težih kliničkih slika. Srednje težak pacijent u roku od par sati može postati pacijent koji je ovisan io respiratoru. Sve češće imamo informaciju da se takvi pacijenti primaju po intenzivnim jedinicama i sve ih je više. Pacijente kad ih jednom stavite na respirator teško ih je skinuti jer su to teške upale pluća koje se dugotrajno ventiliraju i takav je respirator zauzet po par tjedana, dodala je - kazala je doktorica.</p><h2>'Od 50 do 70 posto smrtnost za pacijente koji završe na respiratorima'</h2><p>- U KB Dubravi su kapaciteti jako puni. U nju sve bolnice iz središnje Hrvatske utrpati svoje pacijente na liječenje teških upala pluća i ovisne o respiratorima. No i oni imaju svoje kapacitete isto ograničene, što kadrovske što infrastrukturne. Do trenutka dok ne prošire kapacitete i dok ne povuku respiratore iz drugih ustanova i oni su ograničeni. Ne mogu oni bezgranično primati pacijente iz drugih ustanova - objasnila je te dodala kako su poražavajuće brojke onih pacijenata koji završe na respiratorima.</p><p><br/> <br/> - Statistika graduira od 50 do 70 posto smrtnosti za pacijente koji završe na respiratorima. Divim se ljudima koji razmišljaju da je to sve jedna velika prijevara i da toga ničega nema, da su to laži. Nije mi to jasno - rekla je Šmit.</p><p>Ona smatra da hitno uvesti strože epidemiološke mjere</p><p>- Zbog ovakve situacije u zdravstvu uslijed koje bi moglo doći do sloma zdravstvenog sustava, jer su nek bolnice, pogotovo u unutrašnjosti Hrvatske već pred točkom pucanja zbog sve većih brojki zaraženih koronavirusom i posljedično sve većim brojem hospitalizacije takvih pacijenata šest liječničkih udruga zatražilo je od Vlade hitno uvođenje strožih epidemioloških mjera. </p><p>Za početak tražimo da se zabrane okupljanja koja nisu nužna primjerice obiteljske proslave, vjerske događaje, grupiranja ljudi po restoranima i kafićima. Kafići koji mogu organizirati okupljanja na vanjskom prostoru da to učine s nekakvim grijačima, a u unutrašnjim prostorima kafića i restorana smanji broj ljudi i stave barijere, rekla je te dodala da bi se proslave rođendana, svadbe i krstitke, obiteljske proslave trebale ukinuti i odgoditi na koji mjesec kako se ne bi grupirao veliki broj ljudi - objasnila je Šmit.</p><h2>'Zašto moramo imati prepune crkve ljude koji ne nose masku?'</h2><p>Po njoj treba odgoditi ili obustaviti sve ono što nije od vitalne važnosti, a da se ne ruši ekonomija.</p><p>- Postoji brdo mjera koje se mogu napraviti da ljudi imaju plaću i da ekonomija funkcionira, a da se događaji koji nisu važni ne održavaju. Primjerice, održavanje mise. Zašto moramo imati prepune crkve ljude koji ne nose masku, ne drže se fizičke distance, crkva se zatvori o onda je to mjesto na kojem se virus širi. </p><p><br/> <br/> Također traže da se na dva tjedna do mjesec dana održi online nastava za srednjoškolce, da se ljude koje se može organizirati na rad kod kuće pošalje na rad od kuće kako uredi ne bi bili prepuni ljudi jer virus je u populaciji i nekontrolirano se širi.</p><p><br/> <br/> - Koronavirus se jedino može zaustaviti da se spriječe međusobni kontakti. Treba pod kontrolu staviti širenje zaraze, da se ponovno uhvati kontakt "tracking" kako bi se obuzdala zaraza. Sve ono što nije nužno vitalno indicirano da se mora obavljati, da nije nužno za ekonomiju to treba u ovom trenutku potpuno obustaviti, smatra Šmit.</p><h2>'Ljude koji se ne pridržavaju mjera kazniti'</h2><p>Što se tiče uslužnih djelatnosti, primjerice teretana, salona za njegu i masažu, frizera ne bi zatvarala nego želi da se ograniči broj ulazak i prisutnih osoba u njima uz pridržavanje svi epidemioloških mjera.</p><p>Također je spomenula trgovačke centre i trgovine u kojima se dosta ljudi ne nosi maske ili ih nosi nepravilno, s nosom vani ili ispod brade. </p><p><br/> - Osobno sam za penalizaciju ljudi koji se ne pridržavaju mjera. U svim zemljama koje su takve mjere poduzele brojke nakon tri tjedna počele padati - rekla je Šmit.<br/> Nada se da će narod shvatiti da se jedino i isključivo pridržavanjem socijalnih i epidemioloških mjera epidemija može svesti na podnošljivu razinu.</p><p> </p>