Šivak o neredima u Splitu: Trebamo raditi na edukaciji, sama represija nema efekta

Jurica Jurjević, voditelj Odjela za prevenciju, sigurnost i integritet Hrvatskog nogometnog saveza, Krešimir Krolo, bivši član Nadzornog odbora Hajduka, Darko Marčinko, dr. med., specijalist psihijatrije, predstojnik Klinike za psihijatriju i psihološku medicinu KBC Zagreb, komentirali su za Otvoreno nerede nakon utakmice Hajduka i Dinama na Poljudu na kojima je bilo više od 50 privedenih i desetak ozlijeđenih.

- Koja će odluka biti, to je na disciplinskim tijelima. Sigurno praksa neće biti kao i do sada, da je bila samo financijska kazna, ali pričekat ćemo odluku disciplinskih tijela. Ta skupina ljudi i navijača koja je utrčala na teren, dok su za isto vrijeme bili tamo i igrači jedne i druge momčadi, suci iz UEFA-e... Nije bilo pokušaja ili napada na njih, jednostavno, ne znam koji je bio to ili bunt ili revolt. Brzom intervencijom policije oni su vraćeni na sjevernu tribinu, policija se postavila ispred te sjeverne tribine, to je trajalo nekih dvadesetak minuta - kaže Jurjević.

Dodaje i kako policija i sve službe sigurnosti već dugo vremena balansiraju i traže odgovarajuće mjere.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

- Svaki put kad se dogodi ovakav incident, uvijek kreće priča s obiteljima i djecom te problemom koji sad tu nastaje. Međutim, ovo je situacija za koju se ni iz čega nije moglo iščitati da će se dogoditi i treba ju tretirati kao težak incident i reagirati prema onome što okvir daje za reagiranje. Jako je važno da se iz ovoga dalje ne radi nekakav problem, ako smo već prije čuli naglašavanje kakav je pristup gostujućim navijačima, ne samo ove sezone, nego već niz sezona, o čemu je Hajduk upozoravao, isto kao i drugi navijači. To je nešto što bi se moglo nazvati pretpostavka krivnje unaprijed, umjesto da se to drugačije tretira, što jednako tako ne doprinosi tome da navijači mogu uživati u nogometu - ističe Krolo.

Dodao je da se incident slične težine zadnji put dogodio prije 23 godine.

- Apsolutno mi je žao da nema nikoga iz ta dva naša, nek' se netko ne uvrijedi, najveća kluba po brojnosti navijača koji ih prate kroz sve ove sezone natjecanja. Definitivno ovakvo, izopačeno ponašanje, nemam drugi naziv za njega, trebamo svi prije svega osuditi, što smo činili već godinama unaprijed. Trebamo definitivno raditi na edukaciji, jer samom represijom nećemo postići željeni efekt. Kratkoročno hoćemo, ali dugoročno ipak moramo educirati ljude da je takvo ponašanje nedopustivo, rekao je Šivak.

Prof. dr. sc. Darko Marčinko objasnio je kako postoji nesklad između nagona pozitivnih i destruktivnih, a kada prevladava ova destruktivna agresija u formi nasilja, tada dolazi do problema.

- Analiza ličnosti nasilnika pokazuje da s jedne strane postoje deficiti na razini ličnosti. Mi govorimo o psihodinamici i o fenomenu nemoćnog moćnika. Dakle, netko tko se u svojoj psihi i u svom ponašanju osjeća frustrirano i uskraćeno, taj čovjek tu nemoć kompenzira takozvanom agresivnom moći, što zapravo nije moć, dakle, nasilje nije moć, nego je pokušaj uspostavljanja moći. Taj osjećaj srama koji "trigerira" ova povreda koju je nasilnik doživio je za njega nepodnošljiv. On se s tim sramom ne može nositi. I u tom trenutku on pribjegava djelu nasilja, jer zapravo zavist koja je u njemu, zavist je usmjerena na to da onaj drugi klub ili možda onaj drugi navijači imaju nešto što on i njegovi navijači nemaju - zaključuje Marčinko.