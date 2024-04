Božinović o huliganima i objavi Milanovića: U njegovo vrijeme veću su plaću imali bh. policajci

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović odgovorio je na prozivke predsjednika Republike Zorana Milanovića koji je u objavi na Facebooku, između ostalog, naveo kako "hrvatska policija može uspješno obavljati težak posao samo uz odgovorno i promišljeno vođenje s vrha MUP-a, što nije moguće dok je Davor Božinović posvećen isključivo politikanstvu i kampanju umjesto svog poslu".

- Treba raditi s djecom, to su ovi koji danas govore propustili raditi. Prošle godine smo 70.000 ljudi, najveći broj djece, educirali kroz ovakve seminare i radionice. Ovi koji prozivaju, u četiri godine nije im palo na pamet imati ovakav program i raditi s djecom. Ta djeca koja su bila mlada u doba kad su oni vodili Vladu su danas možda razbijači, a ne navijači - rekao je Božinović za Novu TV iz zagrebačke dvorane Kutija šibica, gdje je MUP održao edukaciju za djecu o navijanju.

Je li policija prekoračila ovlasti pokušavajući zaustaviti nerede na Poljudu nakon utakmice Hajduk - Dinamo, kao i i splitskim ulicama?

- U ime policije mogu govoriti, hvala policiji kako je postupala jučer. Svi koji razumiju policijski posao, uključujući i sportske djelatnike, pohvalili su rad policije. Policija će jedan dio izgrednika, njih 16 vjerojatno večeras ili sutra ujutro privesti sucima.

Odrađuje li pravosuđe dobro svoj dio posla?

- Svatko ima svoju ulogu u sustavu, policija ima svoju, a politika i predsjednik Vlade stvara uvjete kakve nikad nisu imali. U vrijeme ovih koji danas prigovaraju hrvatski policajac početnik imao je manju plaću od kolege iz Bosne i Hercegovine. Ne znam što reći kad čovjek govori da migrant dolazi zbog pomoći 20 eura mjesečno, netko skuplja političke poene i svi se nešto referiraju. Vjerojatno hoće pomoći ovima kojima pomoći nema. Imali su priliku, nikad nisu radili ovakve programe i radili s djecom. već ove godine radili smo s 10.000 mladih ljudi i stvaramo buduće navijače - kazao je Božinović.

Ponovio je bilancu o privedenim huliganima i ozlijeđenim policajcima.

- Od one informacije od jutros da su 54 osobe privedene, 16 se izravno dovode u vezu s nasilnim radnjama nakon utakmice nemam novih informacija. Kao što je i policija u Splitu obavijestila, kriminalističko istraživanje se nastavlja. Uvjeren sam da će policija doći do još nekih počinitelja. Važno je da svi oni koji su odgovorni za ovakvu vrstu ponašanja odnosno kršenja zakona, bilo prekršaja bilo kaznenih djela odgovaraju i to će se dogoditi.

Kako su ozlijeđeni policajci?

- Policajci se oporavljaju, od trojice dvojica su odmah bili pušteni kući, jedan je ostao, operiran je i, prema izjavi doktora iz splitske bolnice, dobro se oporavlja, u skladu s medicinskim protokolima.

Kako spriječiti ovakvo divljanje huligana?

- Ovo je jedan od načina kako spriječiti, preventiva je važan dio tog posla, treba raditi s mladim ljudima. Reći ću to jasno, vidim neke izjave, u ovom mandatu posvetili smo se preventivnom radu. Tu je puna Kutija šibica.

U nedjelju je novi derbi visokog rizika u Rijeci, gdje gostuje Hajduk. Kako će izgledati osiguranje?

- Potpisali smo sporazum s HNS-om, što također ovima nije palo na pamet, da dobiju na stranu sve saveze i da se zna točno tko što radi. Prije svake utakmice visokog rizika timovi rade na taktici postupanja. Sinoć je uz minimalno korištenje sile policija vratila ovu ekipu na tribine. Bit će dovoljan broj policajaca. Vidi se da je angažiran dovoljan broj ljudi. Radi se ozbiljno i sustavno, kao što se nikad nije radilo u hrvatskoj policiji - zaključio je ministar.