Toliko smo zaglušili javni prostor svakakvim informacijama, visokim emocijama. Jednostavno mislim da je sad trenutak malo stati na loptu i u ovoj do sada kakofoniji ipak našim biračima, našim sugrađanima, omogućiti da čuju poruke i da se na kraju krajeva odluče za onu koja im je najprikladnija, izjavila je obnašateljica dužnosti gradonačelnika Zagreba Jelena Pavičić Vukičević.

POGLEDAJTE VIDEO: Spotlight Borisa Rašete o Bandiću

Pavičić Vukičević (46) diplomirala je komparativnu književnost i s Bandićem je bila praktički od početka njegove karijere. Bila je tajnica u gradskom SDP-u kad je Bandić izabran prvi put na dužnost 2000. godine.

U njegovim prvim mandatima obnašala je različite funkcije. Bila mu je već zamjenica u mandatu koji je počeo 2009. godine, a također je bila pročelnica za obrazovanje, kulturu i sport. Upravo je ona odlučila uzeti u ruke vrući krumpir zvani Grad Zagreb te nakon smrti doživotnog zagrebačkoga gradonačelnika upravljati njime.

- Ja sam svoju političku karijeru vezala uz karijeru Milana Bandića i mislim da sam na taj način dala i odgovor da ne razmišljam o kandidaturi. Izuzetno teško je 24 godine zajedničkog rada i profesionalnog puta sažeti u nekoliko rečenica - izjavila je Pavičić Vukičević netom nakon Bandićeve smrti.

A onda obrat.

- Imam odgovornost prema stranci i prema svim kolegama, no prvo prema sugrađanima. Dopustite da kao gradska uprava, Holding i povezana društva obavimo posao za koji smo izabrani - da izvršimo naša izborna obećanja.

Cilj nam je završiti ciklus, a u fokusu nam je program s izbora 2017. godine - rekla je Pavičić. Na čelu Stranke rada i solidarnosti došla je na nagovor najbližih Bandićevih suradnika: Pavla Kalinića, pročelnika Ureda za hitne situacije i Ivice Lovrića, pročelnika za obrazovanje. Najviše je inzistirao Kalinić, koji je rekao da neka formalno preuzme stranku, a da će on voditi sve na terenu i biti joj desna ruka. Jelenu stranački drugovi opisuju kao iznimno radišnu i prizemljenu osobu, koja je zadnjih mjeseci zahladila odnose s Bandićem jer joj je ovo trebala biti zadnja politička ruta s njim.

Prema navodima naših sugovornika, Pavičić je trebala otići u Švedsku i tamo se posvetiti svojoj znanstvenoj karijeri. Ona je, naime, i kao zamjenica gradonačelnika revno pisala znanstvene radove kao stručnjakinja u odgojnim znanostima.

- Ako aludirate na činjenicu da dio moje obitelji živi u Švedskoj, moram reći da moja obitelj dijeli sudbinu mnogih hrvatskih obitelji i živi razdvojena. Najteže je kad član vaše obitelji kupi kartu u jednom smjeru. Posljednjih godina mnoge su se obitelji tako razdvojile, manje njih iz Zagreba, više iz ostatka Hrvatske. Dosta sam putovala i moram reći da su svi europski gradovi lijepi na svoj način, ali Zagreb je najljepši i za ostanak naših ljudi u Zagrebu isplati se boriti - rekla je Vukičević za Večernji list.

No vratimo se malo na početak. U vrijeme kad se, sad već pokojni, Bandić pripremao za sedmi mandat, njegovi najbliži suradnici nisu bili toliko entuzijastični. Tako je već spomenuti pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Pavle Kalinić sam rekao Bandiću da mu je ovo zadnji mandat, a uz njega i bivši gradski pročelnik za financije Slavko Kojić je odlučio da od sljedeće godine više neće biti u Skupštini, dok se tadašnja dogradonačelnica Jelena Pavičić Vukičević, kako smo već rekli, odlučila odseliti u inozemstvo. Trojka je to, podsjetimo, koja je uz Milana Bandića praktički i prije nego što je postao Milan Bandić.

Uz Bandića su odlučili i dalje rame uz rame stajati pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje Ivica Lovrić, Ureda gradonačelnika Miro Laco, a i jedna od vjernijih suradnica, pročelnica za gospodarstvo Mirka Jozić. No iznenadna Bandićeva smrt donijela je tektonske promjene, kako u Gradu, tako i na nacionalnoj razini.

- Koliko je smrt Milana Bandića donijela mnogima glavobolje, isto tako je mnogima i donijela olakšanje. Zadnje godine u Gradu vlada strahovlada, to više nije bio onaj Bandić na kojeg smo navikli. Stisle su ga godine, ali i sve širi krug ljudi koji je direktno zavisio od njega. Pa sve je išlo preko Bandića, i obično zapošljavanje i kadroviranje na višim razinama. Njegovi najbliži suradnici, poput Kojića, Duspare, prof. Rukavine, Šostara, maknut će se od svega jer su i do sada bili u politici samo zbog Bandića i nisu ga mogli napustiti, iako im je puna kapa svega, posebice prozivanja u medijima i opravdavanja nekih poteza za koje nisu bili de facto odgovorni, ali jesu de iure - kaže nam sugovornik upućen u prilike u Stranci rada i solidarnosti.

- No isto tako, veliki je pritisak na vodeće ljude u stranci jer je na terenu blagi kaos. Ljudi, zaposlenici u Gradu, Holdingu, vanjski suradnici koji su nekako surađivali s Gradom i njegovim tvrtkama su golemi kapital koji se ne može samo tako pustiti. To je golemi pritisak da se nastavi Bandićev kontinuitet, i tu je Jelena pravi izbor za to. Ona nije ni s kim u sukobu u Gradu, mirna je i razumna, ali neki pojedinci nisu dobri s njom jer je Jelena u nekoliko navrata direktno Bandiću kritizirala određene načine rada. Poput zapošljavanja, biranja natječaja, trošenja proračuna... To se drugim bliskim Bandićevim suradnicima nije svidjelo jer im je ometalo njihove planove. Pa pogledajte samo tko je sve od partnera ili djece bliskih Bandićevih suradnika otvorio firme pa će vam sve biti jasno. Jelena nije u potpunosti podržavala Bandića, ali je uvijek bila uz njega jer je sve što je dobila u politici dobila zbog Bandića, a i većinu toga i u privatnoj, materijalnoj sferi - dodaje naš sugovornik. Poslovica “Žena je ženi vrana” i u ovom se slučaju pokazala istinitom. Naime, prema riječima naših sugovornika, Jelena je najviše smetala šefici Bandićeve omladine u stranci, Nataliji Prici. Ona je, prema kazivanju sugovornika, Bandiću sugerirala da se mora distancirati od Jelene jer mu nije više odana i radi neke stvari na svoju ruku. No ni vršiteljica dužnosti gradonačelnice nema visoko mišljenje o gospođi Prici.

Uz Pricu, Vukičević nije imala dobar odnos ni s Mirkom Jozić, za koju je smatrala da neke stvari radi totalno pogrešno i šteti imidžu gradske uprave. Prema iskazima naših izvora, trenutačna šefica Grada najviše je primjedbi imala na šeficu Holdinga, 34-godišnju Anu Stojić Deban. Njezin otac Bruno Stojić bio je ministar obrane u Tuđmanovoj i Bobanovoj Herceg-Bosni i zapovjednik stožera obrane HVO-a, koji je u srijedu osuđen u Haagu na dvadeset godina zatvora kao jedan od hercegovačke šestorke. Prije tog imenovanja Stojić Deban bila je administrativna tajnica bivšeg predsjednika uprave Holdinga Slobodana Ljubičića Kikaša, s kojim Pavičić također nije u bajnim odnosima. Da je Stojić Deban i bila Bandićeva štićenica jasno je bilo na jednoj presici, kad je ostala šokirana. Na novinarsko pitanje: “Kako to da toliko toga u Zagrebu pojeftinjuje uoči izbora”, ona je u šoku zakolutala očima, da bi gradonačelnik preuzeo njezinu ulogu i odgovorio. Pavičić za Stojić Deban smatra da nije prava osoba za vođenje tako velike ustanove i da svakako nije dorasla jednom takvom kompliciranom sustavu.

- Pavičić Vukičević je najbolje surađivala s gardom koja je otpočetka bila s Bandićem. Za naknadne bliske suradnike smatrala je da su tu kako bi se individualno probili i stvorili nekakvu korist. No treba naglasiti da Jelena sa svima ima korektne odnose, ali da se ne libi svakome reći svoje mišljenje, što ju je puno puta koštalo jezikove juhe i pričanja iza leđa. Jelena najbolje surađuje s Kojićem, Kalinićem i Lovrićem, ali drži određenu distancu. Indikativno, nikad nije bila prisna s Bandićevim suradnicama, uvijek je bila bolja s muškom ekipom. No ni s kim nije najbolji prijatelj, više pravih prijatelja ima u SDP-u, nego u BM 365 - govori nam naš sugovornik te dodaje kako se u stranci nadaju nekoliko mandata u Skupštini i ne ulažu velike nade u novi gradonačelnički mandat.

- Objektivno, Jelena je jedina osoba u stranci koja može zadržati naše glasače, kojih nije malo, a uzdajemo se i u neki novi bazen. Mnogima je Jelena prihvatljivija i od samog Milana Bandića. No ono što je pravi cilj naše stranke je da osvojimo nekoliko mandata u Skupštini, pa onda možemo diktirati igru i stvoriti većinu. Smatramo da će se nakon ovih izbora vrlo teško stvoriti ta većina, a tu smo onda mi - zaključuje sugovornik.

Jelena Pavičić Vukičević



Uvjetovala je svoju kandidaturu time što joj neće raditi pritiske zbog političke trgovine. Spremna je koalirati sa svima, pa i s HDZ-om. Najbliža je sa starom Bandićevom gardom, a ne voli ulizice. Zna da ne može pobijediti na izborima.

Zvonimir Šostar



Jedan od najbližih suradnika i prijatelja Milana Bandića. Nije uključen u rad stranke, ali Bandić ga je uvijek pitao za savjete. S Jelenom je u dobrim odnosima, ali Šostar nema daljnjih političkih ambicija, osim kao savjetnik.

Miro Laco



Pročelnik Ureda gradonačelnika, a u gradskim kuloarima poznat i kao Bandićev osobni kurir, u dobrim je odnosima s Jelenom te se ne mora brinuti za svoje pozicije u slučaju njihove pobjede na izborima.

Vidoje Bulum



Pročelnik stručne službe gradonačelnika čovjek je od Bandićeva izuzetnog povjerenja. Najavio je odlazak u mirovinu već 2014., ali je ipak ostao. S Jelenom nije imao svađa, ali neće se uključiti u izborni proces.

Natalija Prica



Šefica mladeži Bandićeve stranke prva je na listi za odstrijel “kraljice” Jelene. Nisu u dobrim odnosima te ne komuniciraju. Gospođa Prica govorila je Bandiću da se mora distancirati od Jelene jer ne radi za njegovu dobrobit.

Slobodan Ljubičić Kikaš



Ovaj Imoćanin slovio je za mozak operacije financijskih akrobacija, kako u Gradu Zagrebu tako i u Zagrebačkom holdingu. Od parlamentarnih izbora se distancirao od Bandića, a s Jelenom nikad nije bio u dobrim odnosima.

Pavle Kalinić



Najvjerniji Bandićev suradnik, koji je Jeleni obećao da će joj pomoći voditi stranku samo da se ona kandidira za gradonačelnicu Zagreba. S Jelenom ima konkretne odnose, a ovi izbori trebali su mu biti i posljednji kao političaru.

Slavko Kojić



Stara Bandićeva garda. U izvrsnim je odnosima s trenutnom predsjednicom stranke Jelenom. Vodi financijski aspekt stranke te je također nakon ovih izbora htio maknuti se od svega i otići u mirovinu. To će sad moći učiniti.

Robert Ljutić



Suradnik i bivši tjelohranitelj Milana Bandića nije u dobrim odnosima s Jelenom Pavičić Vukičević. Trenutna šefica grada nikad ga nije voljela te je smatrala da se previše afera veže uz njega i da šteti njihovu imidžu.

Milana Vuković Runjić



Njezino imenovanje u dijelu kulturne javnosti izazvalo je velik otpor. Nikad nije imala dobar odnos s Jelenom, pa se više niti ne pojavljuje u medijima. Zna da više za nju u Gradu nema mjesta, a to je i dobila na znanje.

Duško Ljuština



Ljuština, koji je godinama surađivao s Milanom Bandićem, ne vidi trenutno osobu koja bi na političkoj sceni mogla zamijeniti Milana Bandića. S Jelenom ima korektne odnose, ali neće sudjelovati na izborima. Odlazi...

Ana Stojić Deban



Šefica Holdinga u nemilosti je Jelene Pavičić Vukičević. S obzirom na to da je Deban došla na čelo Holdinga kao bliska Kikaševa suradnica, u Bandićevoj stranci ne uživa veliku popularnost, a toga je i ona svjesna, pa već gleda novi posao.

Mirka Jozić



Pročelnica je za gospodarstvo i vrlo moćna u Gradu. U lošim je odnosima s trenutnom šeficom. U ovom slučaju Mirka više ne voli Jelenu nego obrnuto. Jelena je ne vidi u svojem timu.

Ivica Lovrić



Iako s pročelnikom za obrazovanje nije u najboljim odnosima, zna da bez njega ne može upravljati strankom niti ići na lokalne izbore. Izuzetno moćan, Lovrić je popularan među stranačkom bazom i to Jelena vrlo dobro zna.

Ana Stavljenić Rukavina

Bandićeva uzdanica Ana Stavljenić Rukavina, nekad poznata po ostavci na mjesto ministrice, ima 80 godina. Uz Bandića sudjeluje u desetak raznih upravnih vijeća i smjenjuje ravnatelje bolnica. Želi ostati i uz Jelenu.