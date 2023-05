Plenković: 'Donosimo odluku o kraju epidemije, važno je da iz ove krize izvučemo pouke'

Na sjednici Vlade RH od 11 sati Vlada će donijeti odluku o proglašenju prestanka epidemije bolesti covid-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

Odluka Vlade slijedi nakon što je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) predložilo ministru zdravstva Viliju Berošu da pokrene postupak proglašenja kraja epidemije, a Ministarstvo zdravstva takav prijedlog ocijenilo utemeljenim.

Prijedlog HZJZ-a uslijedio je nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila da koronavirus više ne predstavlja globalnu zdravstvenu krizu. Na dnevnom je redu i informacija o korištenju sredstava prikupljenih od dodatnog poreza na dobit.

- U ovom tjednu obilježili smo Dan Europe, danas smo dio projekta koji čini tri najsnažnija globalna gospodarstva, jedina smo zemlja koja je istog dana ušla u Schengen i europodručje, možemo konstatirati kako smo utrošili iznos od 319 milijuna eura za petrinjski potres, 132 milijuna eura su nam preostala potrošiti u 45 dana - poručio je premijer Andrej Plenković uvodno istaknuvši kako je u 10 godina članstva BDP narastao na 73 posto prosjeka EU, broj zaposlenih povećan je za 18 posto, broj osoba u riziku od siromaštva smanjen za 40 posto...

- Danas smo pripremili važne odluke, donosimo odluku o kraju epidemije korona virusa slijedom odluke WHO-a, koja i dalje poziva na oprez, važno je da iz ove velike zdravstvene ugroze izvučemo pouke - poručio je.

Najavio je kako će Vlada u javno savjetovanje uputiti Zakon o socijalnoj skrbi.

- Povećavamo naknade za roditelje njegovatelje koji njeguju jedno dijete s 530 na 663 eura, za one koji njeguju jedno dijete, koje se radi zdravstvenog stanja ne može uključiti u programe u zajednici s 597 na 796 eura, koji samostalno njeguju dvoje ili više djece sa 796 na 995 eura, a novim prijedlogom proširujemo pravo i na osobe s poremećajima autističnog spektra četvrtog stupnja. Do sada roditelji njegovatelji nisu smjeli raditi, sada im se daje ta mogućnost putem ugovora o djelu ili autorskih ugovora plus pravo primanja naknade će trajati još 10 mjeseci nakon smrti djeteta - naveo je dodavši kako se ukida institut zabilježbe, ne samo s jedine nego sa svih nekretnina na povrat isplaćenih iznosa od nasljednika.

