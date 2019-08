Plenković: 'Cilj je naći pravog strateškog partnera za 3. maj'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković izjavio je u četvrtak na sjednici Vlade da je cilj da se pronađe pravi strateški partner za 3. maj, poručivši da bi budućnost tog brodogradilišta barem u određenoj mjeri značila i daljnje poslovanje Uljanika.

Plenković je to izjavio na sjednici Vlade povodom donošenja odluke o davanju uvjetnog državnog jamstva za kreditno zaduženje brodogradilištu 3. maj, kojom se ovlašćuje Ministarstvo financija da u ime Vlade, a po ostvarenju uvjeta, izda državno jamstvo za kreditno zaduženje tom društvu kod HBOR-a i/ili drugih poslovnih banaka do iznosa od 150 milijuna kuna.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Plenković smatra da će se tom odlukom, ono što je najvažnije, u financijskom pogledu, na kraju biti u situaciji koja neće značiti dodatne troškove za državu, a omogućiti će poslovanje i završetak brodova.

Ono što je najvažnije i čemu se teži i u kojem pravcu se vode razgovori, istaknuo je Plenković, jest da se promjeni struktura vlasništva, odnosno da se 'pronađe pravi strateški partner koji bi dugoročno napravio i restrukturiranje i održivost ovog brodogradilišta'.

Kako je ustvrdio premijer, to znači da bi budućnost 3. maja u svakom slučaju značila, barem u određenoj mjeri, i daljnje poslovanje Uljanika.

- Dakle, to je ono čemu također težimo i to je važno da razumiju i radnici i 3. maja i Uljanika, poručio je Plenković.

Premijer je na početku sjednice podsjetio i da je početkom kolovoza posjetio 3. maj s ministrima gospodarstva Darkom Horvatom, pravosuđa Draženom Bošnjakovićem te mora, prometa i infrastrukture Olegom Butkovićem, gdje su vodili razgovore s Upravom i predstavnicima sindikata. Naveo je da su svi razgovori koji su vođeni do tada i aktivnosti koje su provodili za vrijeme ljetne stanke rada Vlade pridonijeli su donošenju odluke o davanju jamstva kod HBOR-a ili neke druge poslovne banke u svrhu stvaranja preduvjeta za pokretanje proizvodnje i završetka započetih novogradnji, a s ciljem umanjenja postojećih gubitaka za RH.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Ovo je izrazito važna i odmjerena odluka koju danas donosimo, izjavio je premijer.

Vlada je u četvrtak odlučila dati uvjetno državno jamstvo za kreditno zaduženje 3. maju Brodogradilište kod HBOR-a i/ili kod jedne ili više poslovnih banaka s ciljem stvaranja preduvjeta za pokretanje proizvodnje i završetka početih novogradnji i umanjenja postojećih gubitaka za RH do 150 milijuna kuna.

Ministarstvo financija izdat će to državno jamstvo samo u slučaju da se kumulativno ispune uvjeti za to najkasnije do 5. rujna 2019., a među uvjetima su, kako stoji u odluci Vlade, da 3. maj regulira odnose s vjerovnicima tako da za bitan dio postojećih tražbina postigne sporazum s pojedinim vjerovnicima o odgodi dospijeća tražbina do 1. rujna 2021., da sa HBOR-om i/ili drugom poslovnom bankom postigne sporazum oko kreditnog zaduženja po tržišnim uvjetima, te da s društvom Hrvatska brodogradnja-Jadranbrod iz Zagreba, uz ishođenu suglasnost Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta na sadržaj ugovora, sklopi odgovarajući ugovor o pružanju usluga nadzora dovršetka započetih novogradnji te isplate sredstava.