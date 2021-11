Andrej Plenković se obratio na početku sjednice. Što se tiče epidemije, premijer je rekao da je i danas vrlo visok broj zaraženih, a i 66 preminulih sugrađana.

- To govori koliko je intenzivan val korona virusa. Od njih 66, čak 50 nije bilo cijepljeno niti jednom dozom. Njih 14 je bilo cijepljeno s obje doze, ali su bili starije životne dobi s komorbiditetima. Od osam najmlađih od ovih 66, to su ljudi koji su u dobi od 48 do 59 godina. Nisu bili cijepljeni. Taj podatak još jednom govori koliko je važno da se intenzivira cijepljenje - rekao je Plenković.

- Ova bolest ne bira koga će pogoditi. Naša privrženost osobnim slobodama mora ići u korak s odgovornošću i solidarnošću. Protiv covida se možemo boriti samo sve, a ne samo dio građana - rekao je.

U ponedjeljak se uvode covid potvrde za državne institucije.

- To je jedan pokušaj da dodatno zaštitimo zdravlje naših građana i da, između ostalog, potaknemo one koji još dvoje, imaju sumnje, preispituju, da se cijepe - poručio je.

Osvrnuo se i na sjednice Vijeća za obranu i Vijeća za nacionalnu sigurnost. Poručio je kako je prevladavao visok stupanj suglasnosti na Vijeću za nacionalnu sigurnost, a na Vijeću za obranu su identificirala stanja u Oružanim snagama i potrebe.

Beroš: Brojke su zabrinjavajuće

Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je kako se posljednjih dana bilježe zabrinjavajući brojevi. Poručio je kako 70 posto hospitaliziranih nije cijepljeno.

- U protekla 24 sata imamo 66 preminulih, 50 ih nije cijepljeno i to pokazuje koliko je života moglo biti spašeno cijepljenjem - rekao je.