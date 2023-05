Plenković o poplavama: Sreća je da nema žrtava, zabilježeni su i neki rekordni vodostaji rijeka

Uslijed obilnih oborina suočeni smo s poplavama u nizu županija, zahvaljujem svim službama na maksimalnom naporu posljednjih dana, posebno Hrvatskim vodama, najvažnije je da nema ljudskih žrtava, to su nezabilježeni vodostaji rijeka, u Italiji se 12 rijeka izlilo iz korita, 13 ljudi poginulo, 20.000 evakuirano. Ovakve ekstremne oborine su neobične za ovaj dio godine, toga će biti nedvojbeno više, morat ćemo se još sustavnije pripremati i činiti mudre korake, a to znači i kada je riječ o prostornom uređenju, izdavanju građevinskih dozvola, istaknuo je premijer Andrej Plenković na početku sjednice Vlade.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nakon što se utvrde štete, dodao je, Vlada će donijeti mjere pomoći ugroženim županijama.

U ovom trenutku je na terenu i 500 pripadnika HV-a, istaknuo je potpredsjednik Vlade Tomo Medved, a raspoređeni su u Petrinji, Sisku, Hrvatskoj Kostajnici.

- Na više od 20 vodotoka provode se aktivne mjere obrane od poplave. Sustav Domovinske sigurnosti i Civilne zaštite od prvog dana ekstremnih oborina sustavno je pristupio sigurnosti i rizicima i koordinirao svim njenim sastavnicama - kazao je naglasivši kako će nakon sanacije štete u Hrvatskoj Kostajnici nastaviti s radovima na projektu uspostave trajne zaštite, odnosno sustavnog rješenja zaštite od poplava u vrijednosti 4 milijuna eura, a koji bi, istaknuo je, trebao biti završen do kraja godine.

- U Galdovu u Sisku je došlo do propuštanja privremenog nasipa, a naše interventne snage su u rekordnom vremenu sanirale to oštećenje. Od 14. do 18. svibnja na provedbi mjera obrane od poplave samo na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije sudjelovao je više od 2000 ljudi - dodao je.

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković poručio je kako je sustav obrane od poplava dobro postavljen.

- U ovom trenutku smo više od 500 milijuna kubika vode uskladištili privremeno i ne prijete nasipima. Vodostaji u Obrovcu, Gračacu, Hrvatskoj Kostajnici su u opadanju. Tijekom današnjeg dana i Korana i Kupa i Mrežnica su značajno opale. Prestale su izvanredne okolnosti i potreba za pripadnicima HV-a, koji se preusmjeravaju svi po potrebi na petrinjsko, sisačko i jasenovačko područje - kazao je osvrnuvši se na popuštanje privremenog nasipa u Galdovu.

- Izgrađen je u siječnju 2021., bile su rasjedne pukotine 3-4 metara, pao je i snijeg kad smo georadarom ispitivali područja, ali nismo u tim trenucima mogli ispitati trase na kojima smo slagali privremeni sustav nasipa i iz tog razloga došli smo baš na područje gdje su bile velike količine pješčanog materijala ispod površine i riječ je bila o jednom dijelu nestabilnog podložnog tla, došlo je do hidroličkog sloma tla i ulaska voda u to ograničeno područje gdje se nalazilo nekoliko udruga, među kojima i Kas, iz koje je evakuirano šest konja - istaknuo je Đuroković.

U ovom trenutku je vodostaj u Farkašiću, koji je mjerodavan za obranu od poplava za petrinjsko područje, izvijestio je, na 976 centimetara, a da je povijesni maksimum bio na 988 centimetara.

- Iduća dva-tri dana su nam presudna i traže iznimne mjere budnosti. Mi smo zato kritična mjesta jučer osigurali kako bi se sve 24 sata nadziralo. Na području Sisačko-moslavačke županije do sada je ugrađeno 320.000 vreća, ogromne su količine mehanizacije na tom području. U ovim danima se ne očekuju već količine oborina, što je dobro, ako i budu, neće utjecati na naše rijeke i vodostaje, vjerujemo u uspjeh da će sve biti u redu - istaknuo je.

Ravnatelj Civilne zaštite Damir Trut izvijestio je kako je najkritičnija situacija i dalje na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije.

- Aktivirani su svi stožeri Civilne zaštite, uspostavljena je odlična koordinacija, na svim kritičnim područjima nadvisuju se i ojačavaju nasipi, postavljaju zečji nasipi, pune dodatne vreće s pijeskom, ispumpava se voda, saniraju odroni i klizišta, teškom mehanizacijom prokopavaju kanali - rekao je dodavši kako je sveukupno do sada postavljeno više od 450.000 vreća s pijeskom na području cijele zemlje.

- Sustav Civilne zaštite je zaista profesionalno reagirao, od samog uzbunjivanja nekoliko dana prije nepogode do koordinacije na terenu. U Karlovačku županiju upućeno je dodatnih 100 vatrogasaca iz drugih županija, iz Robnih zaliha osigurano je 90.000 litara vode i 2500 komada suhih obroka za Karlovačku i Sisačko-moslavačku županiju, kao i pumpe, rezerve dizela te 125 isušivača. Najvažnije je da nije bilo ljudskih žrtava, šteta ima kako na stambenim, tako i na gospodarskim i drugim objektima, nastale su na području 12 županija i Grada Zagreba i to, prema dosadašnjim podacima, na 1750 raznih objekata, od čega 1169 stambenih, 239 javnih i gospodarskih, 35 komunalne infrastrukture i 307 ostalih - istaknuo je.

Vezano za obnovu od potresa, premijer je istaknuo da su u potpunosti apsorbirali sredstva iz Fonda za petrinjski potres od 319 milijuna eura.

- A sad smo i iznad toga. Za zagrebački potres smo apsorbirali preko 930 milijuna eura - kazao je dodavši kako je na Banovini krenula primopredaja državnih stanova za privremeno zbrinjavanje.

Vezano za rebalans proračuna, premijer je istaknuo kako se donosi zbog novih okolnosti, zbog donesenog paketa mjera pomoći u krizi.

- Danas ćemo donijeti još jednu važnu odluku, ne samo za Veliku Goricu nego Hrvatsku, darujemo zemljište za nogometni kamp - kazao je.

Najavio je da će nakon sjednice uslijediti i potpisivanje dodatka kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim i državnim službama te će održati još jedan sastanak sa sindikatima.

Uskoro više...

Najčitaniji članci