Sve ceste u Lici prohodne osim na području Kosinja: 'Vodostaji padaju, promet se normalizira'

Na području Kosinja u općini Perušić zbog poplave su i u petak zatvorene ceste za Bakovac, Sušanj i Rudinku, a u ostalom dijelu Like sve ceste su prohodne jer su vodostaji u opadanju, no vodostaj rijeke Like u Selištu i dalje lagano raste po jedan cm na sat, priopćeno je iz Hrvatskih voda.

Kako je Hini rekla voditeljica ličko-senjske ispostave Hrvatskih voda Lidija Pernar tijekom dana se očekuje daljnji pad dotoka rijeke Like što će dodatno usporiti porast vodostaja u Kosinju. Po prognozama je tijekom dana određena količina novih oborina moguća u višim predjelima sliva, dok se u nižim predjelima ne očekuju nove oborine.

“Ako na Velebitu ovih dana više ne bude obilnih oborina doći će do daljnjeg pada dotoka rijeke Like u akumulaciju Kruščica, a samim time i do smanjenja prelijevanja prema Lipovom polju pa i do stagnacije vodostaja na Selištu, odnosno u Kosinju, gdje se taj vodomjer nalazi” rekla je Pernar i s podatkom o protoku vode ilustrirala koliko se stanje primirilo.

Naime, dotok je jučer bio toliko velik da je protok na Selištu bio 350 kubičnih metara u sekundi, a jutros je on 182 m3/s.

Vodostaji su inače svuda u Lici znatno pali i voda se povukla sa svih ostalih prometnica, te su prohodne sve prometnice osim kosinjskih. Promet se potpuno normalizirao.

