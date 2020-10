'Sjednicu smo održali u jednoj napetoj i opasnoj atmosferi jer očekivali su se novi napadi'

Dan prije sjednice Sabora avioni JNA raketirali su Banske dvore, granata je pogodila i Ured predsjednika Tuđmana. Očekivao se novi i snažniji napad pa je odlučeno da će se sjednica održati, ali na drugoj lokaciji

<p>Na tajnoj lokaciji, u podrumu zgrade Ine u Šubićevoj ulici u Zagrebu, Sabor je 8. listopada 1991. godine jednoglasno izglasao Odluku o raskidu svih državnopravnih veza Hrvatske s bivšom Jugoslavijom. Svjedoci tog vremena kažu kako su taj dan bili pomiješani osjećaji ponosa i strepnje.</p><h2>POGLEDAJTE VIDEO: RAKETIRANJE BANSKIH DVORA</h2><p>Dan prije sjednice Sabora zrakoplovi JNA raketirali su Banske dvore, a granata je pogodila i Ured predsjednika Franje Tuđmana. Tog dana istekao je tromjesečni moratorij na ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Hrvatske donesenu 25. lipnja 1991. godine na inzistiranje Europske zajednice.</p><p>Koju minutu prije udara rakete Tuđman je završio ručak sa <strong>Stjepanom Mesićem, Antom Markovićem i Gojkom Šuškom</strong> te su napustili zgradu. U napadu je razrušen dio krova Banskih dvora, oštećeno je pročelje, gotovo sve prostorije, a ulazna vrata izbačena su iz ležišta. Od detonacije su popucala i stakla na zgradi Sabora, gdje je bila zakazana sjednica. Očekivao se novi i snažniji napad pa je odlučeno da će se sjednica održati, ali na drugoj lokaciji.</p><h2>Tijekom sjednice vladala je strepnja od napada</h2><p>Zastupnici su do Šubićeve prevezeni autobusima, a članovi vlade noć su proveli u zgradi. Dio je spavao u atomskom skloništu, a oni koji nisu mogli, čučali su i sjedili na stolcima te tako dočekali jutro. Tijekom saborske sjednice vladala je strepnja od napada.</p><p>Tadašnjeg predsjednika Sabora <strong>Žarka Domljana</strong> pred kraj rasprave na sastanak je pozvao predsjednik Tuđman, a predsjedanje je preuzeo <strong>Vladimir Šeks</strong>. Pročitao je odluku i zaključke u kojima je stajalo da je na Hrvatsku izvršena oružana agresija, a JNA je proglašena okupatorskom vojskom.</p><p>Nakon što su zastupnici prihvatili navedene dokumente, cijeli Sabor je otpjevao “Lijepu našu”.<br/> - Nakon pokušaja atentata na predsjednika Tuđmana, ali i cijeli državni vrh, koji se nasreću izjalovio, odmah je odlučeno da se, na što je moguće skrivenijem mjestu, održi sjednica Sabora. Dolazili smo različitim smjerovima, što više tajno, na lokaciju u Šubićevu, gdje se u polupodrumskom dijelu Inine zgrade trebala održati sjednica Sabora - prisjetio se svojedobno Vladimir Šeks, koji je tada bio potpredsjednik Sabora.</p><p><br/> Bio je predsjednik radne skupine za izradu državotvornih akata pripremljenih za potpunu suverenost Hrvatske, a ranije je pripremio odluku te je pročitao pred okupljenim zastupnicima.</p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p>- Odluka je glasila: Republika Hrvatska od dana 8. listopada 1991. godine raskida sve državnopravne sveze na temelju kojih je s ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosadašnju SFRJ. Republika Hrvatska ne priznaje valjanim niti jedan pravni akt bilo kojeg tijela koje nastupa u ime bivše federacije – SFRJ - podsjetio je tadašnji potpredsjednik Sabora.</p><h2><x-inline attributes="css:" custom_description="" entity="image" float="" height="auto" model="repository.image" pk="1994335" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-40/dan.png" title="" width="100%"></x-inline>'Nad nama je visio Damoklov mač i vladala je strepnja'</h2><p>Nakon što je pročitao odluku uslijedila je rasprava, a za to vrijeme skicirao je i ranije spomenute zaključke, u kojima je stajalo da je na Hrvatsku izvršena agresija, a JNA je proglašena okupatorskom vojskom.</p><p>Sjednicu je vodio tadašnji predsjednik Sabora<strong> Žarko Domljan.</strong></p><p>- Nama je bilo u svijesti da se sjednica održava u jednoj napetoj i opasnoj atmosferi. Nakon raketiranja Banskih dvora nad nama je visio Damoklov mač i vladala je strepnja da se to može dogoditi i nama. Sjednica se održavala u blizini zgrade 5. vojne oblasti i oni su sigurno znali što se priprema. Predsjednik Sabora požurivao je zastupnike, koji su neprekidno raspravljali i tražio je da skrate i završe, imajući u vidu da može doći do raketnog udara i da nas sve može izbrisati s lica zemlje – ispričao je Šeks.</p><p>Nakon što je Domljan pozvan na sastanak kod predsjednika Tuđmana, Šeks je preuzeo vođenje sjednice. Unatoč strepnji, kaže, to je bilo vrijeme ponosa i nade, ali i velike uzbuđenosti.</p><p>Nakon ove povijesne odluke Sabora, napominje, strateški cilj zemlje bio je obraniti se od agresije, ali i dobiti međunarodno priznanje, koje je ubrzo i uslijedilo. Stigla je i pobjeda u Domovinskom ratu, a zatim su ostvareni i ostali strateški ciljevi među kojima je i ulazak u euroatlantske integracije.</p><p> </p>