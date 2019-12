Sjeo u auto, osvježivačem ga našpricao, pa zapalio cigaretu..

Prema policijskom izvještaju do incidenta u engleskom gradu Halifaxu je došlo jer se u automobilu nalazila prekomjerna količina osvježivača, odnosno jer je vozač cigaretu zapalio prije nego je prozračio prostor

Nesmotreni vozač doslovno je raznio svoj automobil a prema riječima svjedoka čuo se 'ogromni prasak", obližnje zgrade su se zatresle, a kada su izašli vidjeli su razbijena stakla na autu, ali i na obližnjim objektima, piše Manchester Evening News.

A car explosion in Halifax Town Centre. What an enormous bang. I was in an adjacent bar.

Emergency services on scene in moments @WYFRS @WYP_Halifax @CMBC_CSRT @YorksAmbulance

Unbelievably the driver just climbed out. Thankfully there appears to be no injuries. #Calderdale pic.twitter.com/1yQkbndIjn