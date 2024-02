Skandal na Kosovu. Snimili su potpredsjednicu općine kako se drogira na poslu: 'Tjerali su me'

Dragana Miletić, potpredsjednica općine Leposavić u Kosovu, uhvaćena je na snimci s drugim općinskim službenicima kako se drogira na radnom mjestu, a vrlo brzo nakon ove afere je smijenjena.

Prištinski portal Nacionale objavio je snimku na kojoj se, kako tvrde, vidi Miletić kako konzumira narkotike u toaletu i u uredu općine, a na drugoj snimci se vidi još službenika, a među njima čak i pripadnik policije.

Dragana Miletić je prvo odbacila takve tvrdnje i za to optužila Srpsku listu, ali isplivale su nove tvrdnje Miletić o tome da je bila "prisiljena da se drogira".

- To je laž. To izmišljaju ovi iz Srpske liste, da bi ugrozili moje ime i položaj u općini Leposavić. Od početka mog mandata pojavljuju se razne priče, samo da me unište. Zapalili su mi i auto. Nevjerojatno je koliki pritisak vrše na mene, ali borit ću se do kraja - tvrdila je na početku.

Nakon što su utvrdili da je snimka autentična, Miletić je smijenio predsjednik općine Leposavić, Ljuljzim Hetemi. Nakon smjene, ona je sama kontaktirala portal „Nacionale“ kako bi dala izjavu u kojoj je tvrdila da su je „na silu natjerali“ da konzumira drogu i da su joj prijetili da će joj bombardirati kuću. Istovremeno je tu informaciju dala i u tužiteljstvu.

Portal „Nacionale“ objavio je i snimku na kojoj se vidi nekoliko muškaraca, među kojima su općinski službenici i policajac koji navodno konzumiraju narkotike, a istražitelji su o svemu pokrenuli istragu.