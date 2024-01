Tko je bila 'kokainska kuma', Griselda Blanco? 'Ubijala je sve koji su joj smetali, dugovali...'

Ne mislim da ikakve veze s takvim ima to što je bila žena, ne mislim da se htjela dokazati. Smatram da je Griseldi Blanco takvo ponašanje bilo normalno zbog načina na koji je odrastala. Bila je jednostavno nasilna, rekao je Bob Palombo iz američke agencije DEA koja se bavila istragama povezanima s drogom za Maxim 2008. godine. Palombo je Griseldu istraživao godinama.

'Crna udovica' ili 'kokainska kuma' ponovno je tema u javnosti nakon što je na Netflixu nedavno izašla serija 'Griselda', a zloglasnu Kolumbijku utjelovila je Sofia Vergara. I ranije je Griselda dobila filmsku verziju. U filmu 'Cocaine Godmother' 2017. ju je utjelovila Catherine Zeta-Jones.

Kriminalom se bavila od malih nogu

Griselda Blanco rođena je 1943. godine u Cartageni u Kolumbiji. Kriminal joj nije bio stran te je od malih nogu počela živjeti bez pravila i morala. Postoje i priče da je s tek 11 godina otela dječaka i ubila ga kada njegovi roditelji nisu platili otkupninu. Nakon toga prepustila se džeparenju i prostituciji. Kada je imala samo 13 godina počela je živjeti s Carlosom Trujillom, koji je tada navodno bio svodnik i krivotvorio dokumente. On joj je postao i prvi suprug. Dobili su i tri sina, ali brak nije potrajao, i to navodno zbog carstva kriminala koje je sve više raslo... Naposljetku je i završio mrtav, i to upravo zbog Griselde, navodi People.

Njezin drugi suprug bio je Alberto Bravo, a 'kokainska kuma' preselila se s obitelji u Queens u New Yorku. I njen novi suprug krijumčario je kokain, a sve pod krinkom uvoza odjeće. I Griselda se naizgled bavila odjećom - otvorila je svoju tvornicu donjeg rublja u Kolumbiji. No, donje rublje imalo je posebnu svrhu. U njih su bili ušiveni posebni džepovi u kojima su krijumčarili drogu.

Foto: Florida Department of Corrections

Krijumčarska idila nije dugo potrajala te je 1975. godine policija pokucala na vrata. Griselda i Bravo bili su uhićeni zajedno s još 150 ljudi. 'Najveća ikad otkrivena kolumbijska narko organizacija', tako su o njima pisali u novinama tada, a optužnice podignute protiv njih bile su raznolike, od urote, proizvodnje, krijumčarenja i prodaje kokaina diljem SAD-a.

Bila je nemilosrdna

Vlasti su optužnicu podigle nakon što su Griselda i Bravo pokušali pobjeći od federalne istrage natrag u Kolumbiju kako bi neometano nastavili sa svojim biznisom. Međutim, Griselda nije ni s Bravom očito bila u dobrim odnosima. Par se posvađao, izvadio oružje, a rezultat je bio jedan mrtav i jedan ranjen. Griselda je Brava upucala i usmrtila, a i sama je 'zaradila' metak u trbuh, no preživjela je. Nakon toga je 'kokainska kuma' preuzela kontrolu nad cijelom kokainskom operacijom...

Ubojstva su je pratila kroz cijeli život, a brojni su je opisivali kao nemilosrdnu. Svoje je sve probleme, pričali su, rješavala ubojstvima. Nitko joj nije smio stati na put. Bila je ponosna na svoje bogatstvo koje je zgrnula na kokainu, a koliko je bila 'puna sebe' govori i priča da je svojeg najmlađeg sina, koja je dobila s trećim suprugom Dariom Sepulvedom, nazvala Michael Corleone Blanco, prema liku iz filma 'Kum'. Oni su se 1978. vratili u SAD u tajnosti te smjestili u Miamiju. Ona je nastavila vladati svojim kartelom...

Foto: Screenshot/

Svega godinu dana kasnije zbilo se krvoproliće u Dadeland Mallu. Dvojica Griseldinih ubojica pobili su Germana Jimeneza Panessa i njegovog tjelohranitelja, a ranili i brojne druge. Panesso je bio uključen na neki način u krijumčarenje droge.

'Crna udovica' je dala ubiti i svojeg trećeg supruga 1983. godine. Među supružnicima bilo je dosta problema, no najveća bitka vodila se oko djeteta, Michaela. Griselda je htjela da sin bude uz nju, dok je Dario smatrao da je dječaku bolje s njime. Kada Griselda nije dopustila da sin ode s ocem, Sepulveda ga je odveo u Kolumbiju. Navodno je Griselda naručila ubojstvo i svojeg trećeg supruga. Ubijen je u autu dok je dječak sjedio kraj njega...

'Ubila bi i one koji su je samo krivo pogledali'

Griseldu su napokon uhitili 1985. godine, u Kaliforniji. Kako je tada navela DEA, kada su je policajci zaustavili, rekla im je lažno ime i dala lažne dokumente, no nije joj prošlo. Naposljetku je osuđena na 15 godina zatvora, a dok je služila kaznu za krijumčarenje, osuđena je i za ubojstva. Tužitelj Stephen Schelssinger uvijek je smatrao kako su dva ubojstva za koja je osuđena, premali broj.

- Bilo ih je sigurno više. Barem nekoliko desetaka. Ne možemo ni znati koliko je ubojstava naredila u Kolumbiji - reka je.

- Bila je potpuni sociopat. Ubijala je ljude kako je htjela. Ubila bi svakoga tko joj se nije svidio, tko joj je dugovao, ako su nešto napravili s pošiljkom, ma čak i ako su je krivo pogledali - rekao je jednom prilikom za The Miami Herald.

Foto: Netflix

Griselda je 2004. godine izašla iz zatvora, nakon čega su je deportirali u Kolumbiju gdje je živjela do kraja života.

- Jako smo se iznenadili jer smo mislili da će je puno ranije ubiti. Imala je puno neprijatelja - rekao je detektiv Nelson Andreu, komentirajući Griseldinu smrt 2012. godine. Prema stranim medijima, 'kokainska kuma' stajala je ispred mesnice, zajedno sa svojom trudnom snahom, kada ju je upucao čovjek na motoru.

- Kada ubiješ toliko ljudi, kao što je ona učinila, samo je pitanje vremena prije nego što netko 'izravna rezultat' - poručio je Andreu.

Griselda je imala 69 godina kada je ubijena.

Sinu se ne sviđa serija

Njezinom sinu, Michaelu Corleoneu Blancu, ne sviđa se kako je serija predstavila njegovu majku.

- Sofia se ne bi dobro provela da je moja majka još uvijek živa - poručio je.

Ono što mu se još ne sviđa u seriji je prikazivanje njegove majke 'ružnom', budući da je Vergara svaki put bila na dvosatnoj šminki i protetici.

Foto: Netflix

- Moja je majka bila prekrasna žena i ludo je što ljudi govore. Tvrde da glumica mora izgledati više poput ovisnice. Činjenica da je nazivaju 'ružnom' me stvarno vrijeđa. Ljudi su vidjeli fotografije s policije i jednostavno krenuli od toga, ali kada pročitate moju knjigu, vidjet ćete prave fotografije koje objašnjavaju zašto su moju majku u mladosti zvali 'porculanskom lutkom' - rekao je te dodaje kako su se od gradonačelnika, guvernera do političara u Sjedinjenim Američkim Državama udvarali njegovoj majci.

- Bez obzira na sve, morate poštovati moju majku dovoljno da tražite konzultacije s njenim najmlađim sinom, njezinim najboljim prijateljem koji ju je posjećivao pet puta tjedno tijekom 23 godine u zatvoru - rekao je Michael.