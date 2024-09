Skandal! Reporterka slala gole fotke Kennedyju mlađem: 'On joj je bio plijen, lovila ga je !'

Skandal trese politički magazin u New Yorku nakon što su američki mediji objavili da je 31-godišnja reporterka Olivia Nuzzi mjesecima slala gole fotografije i snimke 70-godišnjem Robertu F. Kennedyju mlađem! Kako piše New York Post, nećak ubijenog predsjednika JFK-a navodno je u nekoliko navrata blokirao uglednu novinarku koja se uglavnom bavi političkim temama, ali ona je nakon svakog bloka nekako uspjela doci do njega i poslati mu nove materijale. RFK mladi cak razmišlja i o tužbi.

Kako je počela afera između Nuzzi i Roberta F. Kennedyja mlađeg? Kako piše Post, atraktivna reporterka 'bombardirala' je oženjenog političara eksplicitnim fotografijama i snimkama do te mjere da ju je on blokirao na svim mrežama. Blokirao ju je i na mobitelu. Inače, za RFK-a mlađeg ranije se pisalo da u mobitelu ima i 40 ljubavnica. Jedna od njih kasnije mu je postala supruga, glumica Cheryl Hines, s kojom je i danas u braku. No vratimo se na reporterku Oliviju Nuzzi. Sve je navodno počelo prošle godine, u vrijeme kad je Nuzzi bila zaručena. Upoznala je RFK-a mlađeg na jednom eventu i tada su razmijenili kontakte.

Foto: Profimedia

Nakon jednog komentara koji mu je ostavila na društvenoj mreži, počela mu je slati fotografije. On ju je blokirao, a ona mu je poslala mail i molila ga da je odblokira jer mi ima nešto bitno za priopćiti. Nakon što ju je odblokirao, dobio je novu dozu eksplicitnog sadržaja. Pa ju je opet blokirao. Kako piše Post, Nuzzi je bila uporna. Mijenjala je mobitele, mail adrese... Svaki je put siroti RFK nasjeo i otvorio poruku ili mail, a u njima bi bila Nuzzi u raznim pozama. Jessica Read Kraus poznaje oboje i kaže kako to nema veze s romansom te da nikad nisu bili u fizičkoj vezi, već da se radi o cistom bombardiranju pornografskim sadržajem.

- Ona ga je lovila. To je trajalo nekih osam mjeseci. Svaki put kad bi mu se javila s drugog broja, on bi otvorio poruku i potom je odmah blokirao. Pitala me neke privatne stvari o njemu. S kim se vida, kakvog je raspoloženja i zna li flertati s nekime. Meni se to nije činilo kao novinarstvo, već fantazija. Opsjednutost - rekla je njihova zajednička poznanica.

Foto: Profimedia

Izvor blizak Kennedyju rekao je kako je sve počelo kad je Nuzzi intervjuirala RFK-a mlađeg.

- Postala je opsjednuta njime. Bila je agresivna. To je postalo strašno. Mislim da je i dalje opsjednuta - rekao je izvor za Post.

Kad su urednici političkog magazina u New Yorku saznali za slučaj, rekli su joj da ode na dopust dok se cijela stvar ne istraži. Iako nije spomenula Roberta F. Kennedyja mlađeg, Nuzzi je potvrdila aferu.

- To nikad nije bilo fizički. Žao mi je što odmah to nisam objavila i ispričavam se onima koje sam razočarala, posebno svojim kolegama u New Yorku - rekla je reporterka.

Foto: Instagram