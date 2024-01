Skandal u Čavlima! Objesili su lutku migranta pa je skinuli: 'Obrijat će ga pa vratiti gore'

U Čavlima pored Rijeke kao ovogodišnji je karnevalski krivac odnosno pust prve subote iza Sveta tri kralja "obješen" Škuribando Fureštić - lik migranta. Ili, kako preciziraju u Čavlima, ne migranta već "stranog radnika", konkretnog krivca za incident koji se nedavno dogodio."Obješen" je bio tjedan dana, a onda je skinut no bit će vraćen, bez brade, kaže predsjednik udruge Čavjanske maškare Goran Mavrinac.

Pitali smo ga zašto su objesili lik migranta, na što su reagirali neki mještani, koji su, zgroženi, fotografiju objavili na društvenim mrežama.

Mještani su zgroženi

- Usred Božića, u općini Čavle je policija identificirala četiri državljanina indijske narodnosti koji su kombijem prepriječili put našem mladom sumještaninu, hrvatskom državljaninu. Nakon toga policija nije napravila ništa, mještani su se samoorganizirali i uz pomoć navijača ih pronašli. Pozvana je policija, sve je bilo mirno, kaže Mavrinac.

- Naša je poruka s ovim pustom da u mirnom primorskom mjestu prozivamo devijacije koje sustav nije riješio. Tako i u proglasu koji čitamo o pustu i optužujemo ga za loše stvari u prošloj godini, kroz izmišljenog lika aludiramo na ljude koji su pokušali ograničiti slobodnu kretanja dječaku iz našeg mjesta, nastavlja Mavrinac. "Škuribanda", dodaje, znači "mračni prostor", a "Fureštić" je stranac.

- To s našim mladim sumještaninom se dogodilo navečer, zato ime Škuribando, a furešti su svi oni koji nisu odavde, to nije ništa loše. Furešt je Grobničanin u Zagrebu, kao i Zagrepčanin na Grobniku. Da je bilo tko drugi to napravio - Hrvat, Bosanac, Srbin ili Nijemac, ne zanima me, to je nedopustivo, nastavlja prvi čovjek maškara u Čavlima.

- Prije više godina smo objesili lik Maminja Migrantića, to su izmišljeni likovi, i bilo je raznih. U našoj udruzi djeluju svi narodi i narodnosti, mi domaći smo otvoreni za sve koji prihvaćaju naše običaje, i nitko ni sa kim nema problema. Policija je rekla da su obavili razgovore, i da nisu utvrdili pokušaj otmice ili nešto slično. Naš je mladi sumještanin prepoznao te ljude i nikamo ne ide bez pratnje, govori Mavrinac.

Policija demantirala priču

Kako je na Badnjak objavila Policijska uprava primorsko-goranska, "proteklih dana na društvenim mrežama i u medijima pojavila se objava o navodnom pokušaju otmice djeteta na području Čavli. U cilju objektivnog izvješćivanja javnosti obavještavamo da postupanjem policije po dojavi zaprimljenoj 21. prosinca oko 21,30 sati, nisu utvrđena obilježja niti jednog kaznenog djela, prekršaja ili bilo kojeg drugog oblika protupravnog ponašanja".

Kako dalje stoji u tom priopćenju, nije utvrđeno da bi se radilo o pokušaju otmice djeteta.

- Od zaprimanja dojave policija je obavila razgovore s više osoba te poduzela druge mjere i radnje radi utvrđivanja svih činjenica. Sve dosad poduzeto nije rezultiralo bilo čime što bi upućivalo ili pak potvrđivalo sumnje da bi se radilo o pokušaju otmice ili bilo kojoj drugoj kažnjivoj radnji. Također, obzirom na objave na društvenim mrežama, a koje su preuzeli i pojedini portali, u kojima se navodi da je skupina građana uhitila počinitelje, obavještavamo da isto ne odgovara činjeničnom stanju budući da se spomenute osobe ne dovode u vezu s počinjenjem bilo koje kažnjive radnje, rekla je prije Božića policija.

U zaključku navodi kako "temeljem svih dosad prikupljenih saznanja ne dovodi ilegalne migrante u vezu navedenim".

Na kraju su iz policije apelirali na građane i sve u javnom prostoru "da ne objavljuju i ne šire neprovjerene informacije te svojim objavama uznemiruju i izazivaju zabrinutost građana, odnosno potiču na netrpeljivost prema pojedinim osobama".

Čavjanske maškare su skinule pusta, obrijali su mu bradu, i ponovno će ga objesiti.

- Na konferenciji za novinare ćemo objasniti sve ovo što vam govorim. I dalje će, obrijan, sličiti na onoga koji je mladiću pokušao ograničiti slobodu kretanja, nastavlja Mavrinac.

Zaključuje da njihov pust "nema nikakve vjerske ili rasne konotacije" te dodaje da je sličnih bilo i u drugim općinama.

- Nije u pitanju lik migranta već navodnog otmičara. Nije migrant, ne zna se nego je strani radnik navodno. Mislim, ne branim ih, bez daljnjega, ali maškare nikad nisu bile politički korektne, uvijek su nešto ismijavale i kritizirale. Da je lijepo, prije bih rekla da nije, puno toga nam se ni dosad nije sviđalo, ali eto. Teško će shvatiti netko tko u tome nije oduvijek, odgovara za 24sata načelnica Općine Čavle Ivana Cvitan Polić o pustu u Čavlima. Na pitanje o "povodu" za takav pust, kaže:

- To se nedavno dogodilo, vjerojatno ste čuli za taj slučaj. Ne znam što vam reći, policija je dala jednu tezu, oni imaju drugu, uključili su se i navijači, dečko je bio sav u strahu, to je istina. Nisam detektiv, ali je činjenica da su se ljudi nakon toga malo uplašili, nastavlja.

- Pusti su uvijek bili aktualni - bila je to korona, ali i osobe s imenom i prezimenom, malo izokrenutih naziva. Nikad nisu ugodni, i svi se nadamo da i sami nećemo postati pust, kaže načelnica, sad kroz smijeh. "To je pust, kako da vam drukčije objasnim", zaključuje. Na pitanje nije li ovo ipak pretjerano, čak i za maškare, odgovara kako ljudi ne znaju pozadinu priče.

- Osim toga, Škuribando ne dolazi od, kako su neki to preveli, 'tamnoputog', to ne znači to. Škuribanda je mračna ulica u kojoj se, realno, ovo i dogodilo. Fureštić pak zato što su to radnici navodno iz Indije, ne znam. Sigurno da nije bilo ugodno nekom radniku koji je vidio da nekakav stranac gore visi, dodaje načelnica. Incident s dječakom, kaže, prvi je takav na njihovom području.

- Inače nemamo nikakvih problema, niti smo takav kraj, Oduvijek smo otvoreni za sve, zaključuje.