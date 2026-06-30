SKANDAL U Hrvatskoj zaustavili kombi policije BiH. Otkrili što je prevozio. Kriva i naša policija?

Službeni kombi Granične policije Bosne i Hercegovine zaustavljen je na području Metkovića, a u vozilu su se nalazili paketi namještaja i tehničke opreme u privatnom vlasništvu, prenosi Crna Hronika. Kako navode, pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske utvrdili su da je roba navodno nezakonito prevezena preko graničnog prijelaza Umka, koji je pod nadzorom Jedinice Granične policije Doljani.

Kako dalje navode, o ovom je slučaju službenim putem obaviještena i Granična policija Bosne i Hercegovine, koja navodno provodi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.

Prema neslužbenim informacijama, zaplijenjeni namještaj i tehnička oprema u vlasništvu su jednog visokopozicioniranog policijskog službenika Granične policije BiH. Roba je bila namijenjena opremanju vikendice na Pelješcu, a za njezin je prijevoz navodno korišteno službeno vozilo.

Portal Crna Hronika također navodi da je zbog ovog slučaja suspendirano više pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, koji su, prema tim tvrdnjama, osumnjičeni da su omogućili nezakonit prolazak službenog kombija preko graničnog prijelaza.

Službene informacije nadležnih institucija o ovom slučaju zasad nisu objavljene, a okolnosti događaja i eventualna odgovornost bit će poznati nakon završetka istrage.