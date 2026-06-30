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DIGLI OPTUŽNICU

Mladić iz Ploča (19) slao lažne dojave o bombama: Uskok ga sada tereti za terorizam!

Piše Veronika Miloševski,
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Mladić iz Ploča (19) slao lažne dojave o bombama: Uskok ga sada tereti za terorizam!
Foto: Canva
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Mladić je putem internetskog servisa slao e-mail poruke školama o dojavi o bombi. Izazvao je masovnu paniku

USKOK je pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv Hrvata (19) zbog počinjenja kaznenog djela terorizma Optužnicom se mladića tereti da je od 24. do 29. travnja 2026. u Pločama izazivao masovnu paniku građana putem e-mail poruka.

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- Korištenjem mobilnog uređaja je pristupio jednom internetskom servisu na kojem je putem korisničkog računa otvorenog na ime druge osobe, uputio više e-mail poruka na veći broj adresa elektroničke pošte institucija i tijela Republike Hrvatske, u kojima je naveo prijetnje o aktiviranju postavljenih eksplozivnih naprava u više obrazovnih i odgojnih ustanova na području Zagreba, Zadra, Opuzena, Splita i Ploča - navode.

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- Obzirom na prijeteći sadržaj e-mail poruka o aktiviranju eksplozivnih naprava i izazivanju masovnih žrtvi, panike i materijalne štete, izvršena je evakuacija naznačenih škola i vrtića te protueksplozivni pregled objekata od strane nadležnih policijskih službi, što je izazvalo uznemirenje i strah djece, zaposlenika kao i uznemirenje javnosti - zaključuju.

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Komentari 3
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