Mladić iz Ploča (19) slao lažne dojave o bombama: Uskok ga sada tereti za terorizam!

USKOK je pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv Hrvata (19) zbog počinjenja kaznenog djela terorizma Optužnicom se mladića tereti da je od 24. do 29. travnja 2026. u Pločama izazivao masovnu paniku građana putem e-mail poruka.

- Korištenjem mobilnog uređaja je pristupio jednom internetskom servisu na kojem je putem korisničkog računa otvorenog na ime druge osobe, uputio više e-mail poruka na veći broj adresa elektroničke pošte institucija i tijela Republike Hrvatske, u kojima je naveo prijetnje o aktiviranju postavljenih eksplozivnih naprava u više obrazovnih i odgojnih ustanova na području Zagreba, Zadra, Opuzena, Splita i Ploča - navode.

- Obzirom na prijeteći sadržaj e-mail poruka o aktiviranju eksplozivnih naprava i izazivanju masovnih žrtvi, panike i materijalne štete, izvršena je evakuacija naznačenih škola i vrtića te protueksplozivni pregled objekata od strane nadležnih policijskih službi, što je izazvalo uznemirenje i strah djece, zaposlenika kao i uznemirenje javnosti - zaključuju.