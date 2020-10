Skandali ministara bez kazne: Pogodavali, oštetili državu, muljali, lagali, plagirali...

"Što je dopušteno Jupiteru, nije dopušteno volu", stara je poslovica koja znači da je moćniku dopušteno puno toga što se ne dopušta običnom čovjeku - naši bivši ministri živi su dokaz toga

<p>Još smo i bogata zemlja koliko se krade. S tom bi se uzrečicom mnogi složili, ali onda dolazi pitanje: A koliko je toga dokazano?</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dali smo ocjene premijeru i ministrima za njihov rad</strong></p><p>I tu je problem cijelog društva. Donosimo vam prvi dio serijala o 100 afera koje su obilježile Hrvatsku. </p><p>I ono što je zajedničko velikoj većini je da su prošle više-manje nekažnjeno. Osuđene su sitnije ribe.</p><p>Barem zasad. A ono što je još važnije, nisu uspostavljeni mehanizmi kontrole koji bi učinkovito spriječili njihovo ponavljanje. Niti pravni sustav koji bi u razumnom roku donosio presude.</p><p>U prvom nastavku donosimo najveće afere ministara iz raznih stranaka, a osim što su radi tih afera gubili fotelje, nikakve druge sankcije nisu dobili. </p><h2>Afera kamioni - Berislav Rončević</h2><p>Bivšeg ministra obrane Berislava Rončevića teretili su da je 2004. oštetio državu za 10 milijuna kuna, kad je potpisao izravnu kupnju vojnih kamiona marke Iveco s tvrtkom Eurokamion.</p><p>Prije sklapanja tog posla Rončević je poništio natječaj u kojem je povoljniju ponudu dala tvrtka MAN. Vrhovni sud je 2015. potvrdio oslobađajuću presudu i skinuo krivnju s Rončevića. U obrazloženju presude naveli su kako nije dokazano da je Rončević zlorabio položaj i ovlasti te da je nabavom kamiona počinio štetu velikih razmjera. On je nakon prve oslobađajuće presude izjavio da “sad lakše diše”.</p><h2>Afera Bechtel</h2><p>Ja nisam korumpirani političar, jedan sam od istraživanijih političara u Hrvatskoj, no na optužbe reagiram kao građanin, privatno na sudu, svojedobno je rekao <strong>Miomir Žužul</strong>, kojega je afera Bechtel na kraju stajala ministarskog mjesta.</p><p>Do dolaska u vladu bio je lobist za američku tvrtku Bechtel koja je izravnom pogodbom trebala dobiti gradnju jedne dionice autoceste Zagreb - Split na području dalmacije. U intervjuu za “Direktno” prije dvije godine Žužul je izjavio: </p><p>“Pratile su me afere, ali ne radi toga što su one bile stvarne. One su jednostavno nametane ili, da budem otvoren, jednostavno izmišljene. Uzmimo kao primjer, ali i kao ozbiljan slučaj, priču s Bechtelom.</p><p>Nakon potpisa Daytonskog sporazuma ideja predsjednika Clintona bila je da se potakne gospodarski razvoj regije. Osnovni oslonac bio je na Hrvatskoj, zato je organizirana gospodarska misija koju je vodio Ron Brown i u koju je bilo uključeno 15 velikih američkih kompanija, između ostalih i Bechtel. Drugim riječima, Bechtel se nije 'ugurao' u Hrvatsku, nego smo ga mi pozvali, pa čak i nagovarali da dođe". </p><p>Od Bechtela danas ni glasa, a niti kakvih pravosudnih epiloga.</p><h2>Afera imovina Gorana Marića</h2><p>Goran Marić je postao ministar imovine u zadnji tren. A onda su isplivale neke nelogičnosti u vezi njegove imovine. Oko toga kako je od prijatelja kupio kuću u Živogošću i procijenio je na 800.000 kuna, iako su stručnjaci govorili da vrijedi i četiri puta više.</p><p>Pa zatim njegovo petljanje s Crkvom i kako je pomogao u obnovi, a zauzvrat su mu dali stan, pa čudni život njegova sina u unajmljenoj nekretnini. </p><p>DORH je najavio izvide oko Marića, ali dosad nema nikakvih poznatih rezultata. Je li bilo pogodovanja ili je Marić čist. Ipak, Plenković se odlučio riješiti Marića, što je ovoga jako pogodilo. Ali nije trajalo dugo, Marić je danas savjetnik Hrvatskih cesta. Izabran na javnom natječaju kao najbolji kandidat. Naravno.</p><h2>Afera Vepar i Kirin</h2><p>Nekadašnji ministar unutarnjih poslova u HDZ-ovoj vladi Ivica Kirin postao je ultimativni hit kad je svjetsku platformu YouTube prekrstio u Jubito. I postao je legenda zauvijek. No osim jezičnih gafova, Kirin je bio poznat i po aferi “Božićnog lova” na Bilogori iz 2007., koja ga je stajala ministarske fotelje. U lovu, u kojem je sudjelovalo 70-ak lovaca, bio je, između ostalih, i tadašnji haški osumnjičenik Mladen Markač, koji je u kućnom pritvoru čekao početak suđenja za optužbe o ratnim zločinima. </p><p>Iako u kućnom pritvoru, pridružio se lovu na Bilogori te je stao uz bok ministra Kirina pa su se fotografirali s ubijenim veprovima. Skandal koji je nastao objavljivanjem fotografije natjerao je Kirina na ostavku. Haški sud je 2012. oslobodio generale Markača i Antu Gotovinu svih optužbi u drugostupanjskoj (pravomoćnoj) presudi te su ih pustili na slobodu. </p><h2>Afera Mail i Mirela Holy</h2><p>SDP-ova ministrica zaštite okoliša i prirode Mirela Holy u lipnju 2012. podnijela je ostavku nakon što je u javnost izašao njezin e-mail u kojem moli tadašnjeg predsjednika uprave Hrvatskih željeznica (HŽ) Renu Valčića da poštedi otkaza Heidu Maziju, suprugu Gorana Mazije, koji je bio član Savjeta za zaštitu okoliša. </p><p>Holy se branila da nema ništa sporno u tome što je sa stranačke adrese uputila mail predsjedniku uprave HŽ-a jer pritom nije intervenirala da se ikoga zaposli. Naprotiv, govorila je, poslala je apel da se “politički ne šikanira” gospođa koja je putem javnog natječaja dobila posao, i to u vrijeme HDZ-ove vlade. Gospođa je inače radila kao tajnica predsjednika uprave HŽ-a. </p><p>- Ja sam ljudski apelirala za nekoga i nisam apelirala kao ministrica, nisam to slala sa službenog maila, nego sa stranačkog maila stranačkom kolegi. To je sve - izjavila je tad Holy, a potom dala ostavku, koju je Zoran Milanović, tadašnji predsjednik vlade, i prihvatio.</p><h2>Afera Kuščević</h2><p>Prošao sam s ministrom papir po papir i tu nema ništa sporno, izjavio je prije godinu i pol aktualni premijer Andrej Plenković. A ministar s kojim je prošao papire bio je Lovro Kuščević, tadašnji ministar uprave. Plenković vjerojatno i danas žali zbog te izjave iako je Kuščevića branio dokle god je mogao. A počelo je zaista prilično benigno: otkrićem da Kuščević, koji se hvalio modernizacijom katastra, nije upisao svoju viletinu u Nerežišćima na Braču u katastar. </p><p>Kako se afera odmotavala, novinari, ne Uskok, otkrivali su sve više detalja. Među ostalim, da je kao načelnik te male općine s 800 stanovnika Kuščević prenamijenio zemljište i svojoj supruzi omogućio milijunsko povećanje vrijednosti. Zatim da je u urbanističkom planu ubacio amandman kojim je omogućeno da njegova štala postane kuća. Pa da je sredio šogoru stan POS-a na koji nije imao pravo te da je izvukao i prodao imovinu iz svoje tvrtke koja je bila pred stečajem. Pa da je pogodovao stranim investitorima u prenamjenama, a čovjeka koji je u tome bio partner uzeo je za savjetnika u ministarstvu. </p><p>Kuščevićeva tvrdnja da je bogat čovjek jer je još kao mali naučio raditi i prodavao je gaće se raspala. Na kraju je i Uskok pokrenuo istragu, a protiv Kuščevića je otvorena istraga koja sadrži već spomenute inkriminacije. On i dalje tvrdi da je nevin, još mu dajemo plaću iz državnog proračuna, a na zemljištu koje je prenamijenjeno su vile. Optužnice zasad nema, a kamoli suđenja.</p><h2>Afera Barišićev plagijat</h2><p>Prva afera nekog od Plenkovićevih ministara. Pavo Barišić je vodio Ministarstvo obrazovanja, a za autoplagiranje ga je optužio i ugledni znanstvenik Ivan Đikić. Plenković ga je branio, a onda je Sveučilište u Augsburgu reklo da rad ima pogrešaka, ali nije plagijat. Barišić je maknut u rotaciji ministara, kad je u Vladu ušao HNS.</p><h2>Afera Vukelićev most</h2><p>Most Korona u Karlovcu potpuno je dovršen 2009. godine, ali postao je poznat po tome što most ide “od nikuda” prema “nikuda” jer do danas nisu sagrađene pristupne ceste. A trebao je biti dio brze ceste kroz Karlovac. Stajao je 50 milijuna kuna i tako “visio” u zraku 13 godina. Dobio je popularno ime Vukelićev most, po HDZ-ovu bivšemu ministru Branku Vukeliću, koji je iz tog kraja i koji ga je jako zagovarao. </p><p>Prije mjesec dana je objavljeno kako se sad opet kreće u gradnju pristupnih cesta, da će projekt trajati dvije godine, stajat će 210 milijuna kuna i na tom projektu rade Hrvatske ceste. Zanimljivo je kako je trošak pristupnih cesta tijekom godina nabujao i tek sad se radi na otkupu zemljišta preko kojih će proći trasa pristupnih cesta prema famoznome mostu.</p><h2>Afera Žalac</h2><p>Ministrica regionalnog razvoja i EU fondova u prošloj Plenkovićevoj vladi smatrala se sigurnom i nedodirljivom. A onda je prvo vozeći s isteklom dozvolom ozlijedila djevojčicu. Pred njenom kućom otkriven je novi Mercedes vrijedan barem 50.000 eura. Ispostavilo se da ga iznajmljuje tvrtka kojoj je vlasnik Josip Stojanović Jolly. Ministrica je tvrdila da je auto unajmila njena majka, a Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa utvrdilo je isto to, kao i da Žalac nije pogodovala Stojanoviću za dva posla u kojima je sudjelovao. </p><p>Iako automobil nije prijavljen u imovinskoj kartici i glasi na majku, 24sata su ga otkrila opet parkiranog na moru, kad je Žalac već bila bez funkcije. U tom apartmanu se nije odmarala njena majka. Žalac je otišla u plaču, a onda su isplivali i sumnjivi poslovi koje je davala tek osnovanoj tvrtki. </p><p>To je sve ostalo na medijskim napisima, bez potvrde DORH-a. Ali je zato u sklopu afere Rimac ovo ljeto istraga proširena i na Žalac. Gabi, kako su joj tepali, nazvala je svoju prijateljicu Rimac, koja je sredila da brat prođe državni stručni ispit i tako dobije posao u državnoj službi.</p><h2>Afera Zemljišta - Ostojić</h2><p>IDS-ov ministar turizma Veljko Ostojić 2013. podnio je ostavku u Vladi nakon pritiska javnosti zbog afere Zemljišta u Istri. Naime, Državno odvjetništvo ispitivalo je kupoprodaju zemljišta od 11,5 hektara u Balama kraj Rovinja. <br/> Zemljište je Ostojićeva obitelj kupila za 860.000 eura, a kasnijom urbanizacijom vrijednost te parcele preko noći je skočila na 25,6 milijuna kuna. A u kupnju, urbanizaciju i prodaju uključena je bila Ostojićeva obitelj, što je bacalo sumnju da tu nisu bile čiste rabote. </p><p>No Uskok je 2016. godine ustvrdio kako istraga nije pronašla elemente sumnjivih radnji. Tad su priopćili: </p><p>- Na temelju rezultata provedenih dokaznih radnji ispitivanja više svjedoka te rezultata provedenih izvida tijekom kojih je pribavljena cjelokupna relevantna dokumentacija, utvrđeno je da u predmetnom slučaju ne postoji sumnja u počinjenje kaznenih djela, kako iz nadležnosti ovog Ureda tako ni drugih kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti. </p><h2>Afera Zlatar Violić/Šipuš</h2><p>HNS-ova ministrica kulture Andrea Zlatar Violić izgubila je fotelju početkom 2015. godine nakon što je Državna revizija otkrila čitav niz čudnih troškova. Točnije, podizala je gotovinu iz proračuna, koju je trošila i dodatno je peglala kartice kupujući sebi darove, piće i za ostale privatne svrhe. Ukupno oko 250.000 kuna na razne načine, stoji u optužnici koja je podignuta tri godine kasnije. </p><p>Ali pazite sad, kad je ona pala, HNS je za novog ministra postavio Berislava Šipuša, koji joj je dotad bio zamjenik. A onda je utvrđeno da je i on radio isto što i Zlatar Violić! I on je danas na optuženičkoj klupi. Ovdje treba naglasiti da javnost ni danas nema uvid u troškove po karticama ministara, ti podaci nisu javni, nerado se daju, a kad ih novinari traže, dobiju tek ukupne iznose.</p>