Škaričić ih pušta u park, oni ne žele: 'Taj hodnik je pun zaraze'

Na katovima apartmanskog dijela Doma za starije i nemoćne osobe Split u Vukovarskoj, najpoznatijeg žarišta koronavirusa u Splitsko-dalmatinskoj županiji, osvanula je nova obavijest. Potpisao ju je ravnatelj Ivan Škaričić, a prenosi Slobodna Dalmacija.

- Od 18. svibnja 2020. omogućuje se izlazak iz prostora u park ispred doma i posjete korisnicima uz strogo pridržavanje epidemioloških mjera i to od 10 do 11.30 i od 17 do 18.30 sati. Ulaz i izlaz s pomoćne porte, posjete su moguće samo u vanjskom prostoru uz nošenje zaštitne opreme – maske i rukavice, te pridržavanja mjera fizičke udaljenosti, a u slučaju lošeg vremena omogućit će se u zasebnoj prostoriji uz poštivanje svih mjera. Molimo cijenjene posjetitelje da sa sobom ponesu osobnu iskaznicu, jer je obavezno identificiranje svih posjetitelja pri dolasku i odlasku iz doma - stoji u obavijesti.

No, iako im ravnatelj omogućuje da po prvi put nakon dva mjeseca napuste garsonijere, mnogi štićenici ovog doma neće iskoristiti dugo iščekivanu priliku. Kako saznaje Slobodna Dalmacija, strah je prevelik, a sporan je izlaz kojim je korisnicima dozvoljeno pristupiti parku, a koji vodi kroz drugi dio doma.

- Niko s našega kata neće izać, tako smo se dogovorili. Pa tko će prolazit hodnikom u kojemu su bili bolesni i zaraženi?! I na staru portu? To nije primjereno za nas... Možda neki i oće, ali većina neće. S našeg kata niko ne želi ići kroz taj hodnik i stacionar. Pa tko bi želio ići među bolesne ljude, koji su bili u "Biokovci" u Makarskoj ili u bolnici?! Ko je umra, umra je, a svi ostali su vraćeni u dom. I da sad mi idemo među njih... Ne, vani nećemo ići na ovaj način. Ne dolazi u obzir - ispričala im je jedna korisnica.

