Skida fotke ženama i stavlja ih na sajtove za odrasle: 'Ovo ću sad poslati vašim muževima'

Meni je poslao poruku na Facebook da će moje slike koje je stavio na stranicu za odrasle poslati mom suprugu. Otišla sam na policiju. To je bilo u siječnju, još mi nisu ništa javili, kaže žrtva manijaka iz Srbije

<p>Zbog manijaka iz Vranja koji više od pola godine proganja mještanke ovog južnog srpskog grada neke su čak i odselile.</p><p>Policija ga ne može pronaći, a on nastavlja s terorom, piše <strong>Kurir.</strong></p><p>Manijak fotografije žena i djevojaka s društvenih mreža, potom izrađuje lažne profile na stranicama za odrasle. Zatim se javi žrtvi i zaprijeti da će sve to poslati njihovim muževima. </p><p>- Meni je poslao poruku na Facebook da će moje slike koje je stavio na stranicu za odrasle poslati mom suprugu. Otišla sam na policiju. To je bilo u siječnju i još mi nisu odgovorili što su poduzeli. On radi tako da skine profilnu sliku s Facebooka i radi album na porno sajtu. To ubacuje na internet. Da bi to skinuo, morate mu dati nešto. Ima dva profila, jučer sam vidjela da mu jedan ima 12.000 pratitelja - ispričala je jed na od žrtvi.</p><h2>'On nas prati'</h2><p>Nije jedina.</p><p>- Mene je pratio pod lažnim imenom na Facebooku. Poslao mi je poruku, nisam mu odgovorila. U drugoj poruci mi je javio da sam na tom porno sajtu. Među njegovima žrtvama ima i maloljetnica. On mijenja imena pa ga ne mogu pronaći, šalje s različitih profila - rekla je druga žrtva manijaka iz Vranja.</p><p>Stvari postaju ozbiljnije, jer čini se da manijak prati svoje žrtve. </p><p>- Našao mi je muža pod imenom i prezimenom i poslao mu poruku na Facebook. Meni je rekao da moram doći na točno određeno mjesto. Kad sam jela u jednom restoranu, poslao mi je poruku 'Plati to što jedeš i dođi ovamo'. Znači da me prati. Zna tko sam, ali mi ne znamo tko je on. Iako, sumnjamo na jednog dečka od 24 godine - ispričala je mještanka Vranja.</p><h2>Neke su žene odselile zbog njega</h2><p>Kaže da manijak cilja na žene koje se u javnosti kreću među mnogo ljudi, medicinske sestre, novinarke... Žene koje će se sramiti da tako nešto izađe, makar bilo lažno. Žrtve su u strahu.</p><p>- Neke su žene i odselile. Jednostavno nas proganja dulje vrijeme i nitko ga ne može uhvatiti. Zamislite kako je nama, strah nas je i hodati noću ulicama - dodala je mještanka Vranja.</p>