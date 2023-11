'Skidaj odjeću ili ću te izrezati!', zaprijetio je žrtvi pa je silovao. Dobio je pet godina zatvora

J**m ti majku, zapamtit ćeš tko sam ja, s kim si bila, ne laži da si bila na poslu, vikao je R. B. na poznanicu, inače bivšu djelatnicu jednog kazališta, prije nego što ju je silovao na jednoj livadi.

R. B. je ovih dana na sudu na sjeverozapadu Hrvatske nepravomoćno oglašen krivim za silovanje i dvije prijetnje te su ga osudili na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od pet godina. Odmah mu je određen i obligatorni istražni zatvor koji se određuje ako je kazna zatvora pet godina ili više.

U kaznu će mu uračunati vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od kraja kolovoza nadalje. Mora i platiti sudske troškove u iznosu od 700 eura.

Teretili su ga da je u listopadu 2021. u večernjim satima čekao žrtvu da se vrati s posla u blizini autobusne stanice. Nakon što je izašla iz autobusa naredio joj je da uđe u njegov automobil što je ona i učinila. Čim je sjela na suvozačevo sjedalo, počeo ju je udarati rukama po glavi, vikati, vrijeđati i prijetiti. Odvezao ju je na livadu na području sjeverozapada Hrvatske gdje je izašao iz auta i naredio joj da izađe te iz prtljažnika izvadio nož.

- Skidaj se ili ću te izrezati! - naredio je žrtvi zbog čega ga je ona iz straha i poslušala, a potom ju je u vozilu silovao. Nije to bio kraj strahota koje je proživljavala.

U lipnju 2022. u stanu u kojem je prebivao u kojem je na stolu bio nož ponovno joj je zaprijetio da će ju izrezati i naredio joj da se skine. Žrtva je to u strahu i učinila, a on je potom uzeo mobitel i slikao je nagu govoreći da sad ima dokaz nakon čega je izvadio pištolj.

- Imam osam-devet metaka. Ubit ću prvo tebe pa sebe - zaprijetio je. Također, krajem kolovoza 2022. sa svog mobitela poslao je žrtvi nekoliko prijetećih poruka.

- Bit će ti gore nego onaj dan... Tako ću te mlatiti...Jedan dan ćeš naići, znaj da ćeš biti potrgana... što je kod žrtve izazvalo strah za vlastiti život zbog kojega se obratila policiji.

Priznao samo poruke

- Nisam kriv. Oštećenu i njezinog supruga poznajem od 2016. jer je on majstor koji mi je trebao nešto popraviti. Ona me znala tražiti novac, primjerice 200 kuna, i tražiti da to ne govorim njezinu suprugu, a ja sam joj novac davao. Njihova financijska situacija bila je jako loša jer je ona radila povremeno, a suprug je radio na crno. U to su vrijeme praktički bili gladni pa me u više navrata tražila novac, uvijek govoreći da suprug ne treba ništa znati, a novac me znao tražiti i on. Osim manjih iznosa znao sam joj dati i više od 1000 kuna, a ukupno sam im dao više od 50.000 kuna i nikad mi ništa nije vraćeno - branio se na sudu R. B.

Ispričao je kako ga je žrtva u nekoliko navrata tražila da ju vozi na određene lokacije što bi on obično i činio, znao joj je nositi gablec na posao, a tvrdio je i da mu se žrtva žalila na bračne probleme.

- Do spolnih odnosa nijednom nije došlo protiv njezine volje, a budući da sam joj davao novac ispadalo bi da sam joj na neki način i plaćao za seks. Tako je bilo sve do 2021. Prekinuli smo taj odnos prije datuma kojeg navodi oštećena u svojoj prijavi - tvrdio je optuženi dodajući da su prve dvije točke optužnice protiv njega u cijelosti izmišljene.

- Točno je da je žrtva toga dana krajem kolovoza 2022. došla u moj stan, no nismo bili sami. Tražila me novac, 1200 kuna za registraciju auta. Kad smo nas dvoje ostali sami u sobi, dao sam joj 700 kuna, a ona je u ormariću vidjela pištolj za koji sam joj rekao da je plastični - branio se optuženi, koji je priznao samo da je slao poruke navedene u optužnici.

- Bio sam ljut jer mi je trebala vratiti novac, a to nije učinila. Niti kune mi nije vratila, a ja sam joj i dalje novac davao. Pod riječima: 'Bit će ti gore nego onaj dan', mislio sam na dan kad nisu imali što jesti - govorio je optuženi. Smatra da ga je žrtva prijavila kako je suprug ne bi maltretirao, ali i kako mu ne bi morala vratiti novac.

O žalbama stranaka na presudu odlučivati će Visoki kazneni sud.