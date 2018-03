'Skinuli' ga na granici: Nijemci su uhitili Carlesa Puigdemonta

Španjolska traži Puigedmonta zbog pobune te organiziranja referenduma o nezavisnosti protivnog španjolskom ustavu i odluci suda, čime mu prijeti višegodišnja zatvorska kazna.

Bivši lider Katalonije, pokrajine na obali Sredozemnog mora, vraćao se iz Finske gdje je prošli tjedan boravio na poziv finskog zastupnika. Prema riječima tog zastupnika on je u petak napustio Finsku u pravcu Belgije na "neutvrđeni način". Finska policija je u subotu rekla kako je primila nalog iz Španjolske za njegovim uhićenjem no kako ne zna gdje se on nalazi.

U petak je španjolski istražni sudac odobrio suđenje za 25 katalonskih dužnosnika optuženih za pobunu protiv Španjolske, među kojima je i Puigdemont. U Kataloniji su u petak i subotu tisuće prosvjednika izašle na ulice s transparentima "Sloboda političkim zatvorenicima". Španjolski ministar unutarnjih poslova Juan Ignacio Zoido rekao je da se nikoga ne progoni zbog političkih ideja već zbog kršenja zakona.

Nakon što je 27.listopada u katalonskom parlamentu izglasano uspostavljanje nezavisne republike Katalonije, španjolska vlada je preuzela direktno upravljanje pokrajinom sa 7,5 milijuna stanovnika. Puigdemont je zatim otišao u Belgiju gdje živi i od kuda vodi međunarodnu kampanju. Od tada je boravio u Danskoj, Švicarskoj i Finskoj. Španjolska je za njim raspisala europski uhidbeni nalog.