Škole su dobile upute za štrajk: 'Roditelje molim za strpljenje'

Naravno da sam ljuta jer od svakog procesa mirenja čovjek očekuje pozitivan rezultat. To je prioritet, moj osobni prioritet, i očekujem da će se ovo pitanje u kratkom vremenu razriješiti i ja ću se za to boriti dok ima šanse da se u tome uspije, poručila je u srijedu ministrica obrazovanja Blaženka Divjak nakon što Vlada i sindikati nisu postigli dogovor oko povećanja koeficijenta složenosti poslova u sustavu obrazovanja, zbog čega sutra sve škole idu u štrajk.

Iako je ministar rada Josip Aladrović istaknuo nakon sastanka kako povećanje koeficijenta nije bila tema pregovora pa je Vlada sindikatima ponudila alternativno rješenje povećanja dodatka na rad, ministrica Divjak tvrdi drugačije.

- Ja mislim da je to bila tema. Otpočetka se razgovaralo i sa mnom i sa premijerom o koeficijentu složenosti poslova - istaknula je.

Naglasila je kako Ministarstvo poslalo upute školama i državnim upravama vezano za rad tijekom štrajka.

- Najvažniji su u ovom trenutku sigurnost djece te prava i interesi učenika i u tom smislu u školama sve treba uskladiti te dostupnost informacija roditeljima i učenicima. Molim roditelje i učenike za strpljenje i razumijevanje, da prate informacije i budu u kontaktu sa školama. Ravnatelji su dobili upute i najvažnije je da su vrata škole otvorena i da se organizira nekakav rad za djecu koja su u školi. Ravnatelji organiziraju prihvat djece u školama, naravno da tamo gdje su učitelji u štrajku ne može biti nastave, ali o sigurnosti učenika treba voditi brigu, škole na internetskim stranicama moraju dati detaljne upute - istaknula je.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Na pitanje kako će se sada postaviti u Vladi po ovom pitanju, Divjak je naglasila kako je Vlada prihvatila obrazovanje kao prioritet te da ovakav ishod pregovora nije finalan.

- Sad još treba uslijediti proces dokazivanja da je obrazovanje stvarno prioritet. Treba uzeti u obzir da je status nastavnika i učitelja dio reforme. Jasno je da ne možemo biti zadovoljni procesom mirenja koji je završio štrajkom i ja se s time neću zadovoljiti, to nije finalna stvar. I sada kada je štrajk treba razgovarati i dogovarati i moja zadaća je da se borim za reformu i za status učitelja, nastavnika i škola. Vjerovala sam da do toga neće doći, no ovaj proces mirenja, u kojem ja nisam direktno sudjelovala, nije završio kompromisnim rješenjem - naglasila je ministrica.