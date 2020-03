Škole i vrtići nemaju dovoljno tekućina za dezinfekciju ruku

Ravnateljica zagrebačke Tehničke škole “Ruđer Bošković” potvrdila je tako da je i u njihovoj, baš kao i u ostalim školama koje smo kontaktirali, sve pod kontrolom.

- Učenik koji je bio u Italiji nema simptome korona virusa, ali će još ovaj tjedan biti kući. U kontaktu sam s njegovom majkom i ona me izvještava svakodnevno o njegovu stanju, koje je dobro. U školi koristimo sve kako su nam rekli, pojačali smo higijenu ruku, imamo papirnate ručnike za jednokratnu upotrebu i dezinficijense - rekla je ravnateljica Fušter. Dodala je da o otkazivanju maturalca na koji bi učenici trebali ići u rujnu još ne razmišljaju.

- Vjerujem da će se do tada situacija s korona virusom skroz primiriti i da će učenici ipak otputovati - zaključila je Fušter. U Osnovnoj školi “Tin Ujević” u Zagrebu potvrdili su da su otkazali školu u prirodi jer je većina roditelja na tome inzistirala.

Splićani otkazuju Italiju

Predstoji im još i izlet u Vukovar na koji bi većina školaraca ovih dana trebala otputovati, ali još nisu odlučili hoće li i njega otkazati za svaki slučaj. Upitali smo Grad Zagreb imaju li preporuku za škole u vezi otkazivanja škole u prirodi. Odgovorili su da su se o tome raspitali kod Ministarstva zdravstva, no da im oni do danas nisu odgovorili kako bi po tom pitanju trebalo postupiti. U Ekonomskoj školi u Rijeci požalili su nam se da je do dezinficijensa nemoguće doći, kao ni do dodatnih zaliha papirnatih ručnika.

- Izlet u Italiju smo naravno odgodili - rekla je ravnateljica Nataša Jokić Nastasić. Splićani su imali puno planova za izlete u Italiju i sve su ih otkazali. Davor Kulić, ravnatelj Obrtničke škole iz Splita, kaže kako su djevojke strukovnih usmjerenja trebale ići na sajam kozmetike u Bolognu, no sajam je otkazan. Ravnatelj Pomorske škole u Splitu, Dragan Pavelin, kaže da su kod njih trebali doći učenici iz Italije u sklopu Erasmus projekta, no svoj dolazak su otkazali. U Zadru je slična situacija.

- Dobili smo samo općenite naputke, da bez potrebe ne idemo u Italiju. Također, preporuke su da se pojačano prate higijenski uvjeti. O samim ekskurzijama nam nije ništa stiglo, ali i ne očekujemo ništa prije svibnja, jer na ekskurzije idemo u kolovozu - rekao je Denis Prusac, ravnatelj Tehničke škole Zadar.

SDP je jučer upozorio da situacija baš nije bajna i da nemaju sve škole osnovne uvjete za održavanja primjerene higijene koja je ovih dana od presudne važnosti.

- Roditelji nam se javljaju zbog nedostatka osnovnih higijenskih preduvjeta u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama te vrtićima. U ovom trenutku 150.000 naše djece u vrtićima i školama nema osnovne higijenske preduvjete kako bi obavljali obrazovanje - poručio je u ponedjeljak predsjednik zagrebačkog SDP-a i saborski zastupnik Gordan Maras.

Foto: 24sata.hr

Nema sapuna ni tople vode

Od zagrebačkoga gradonačelnika Milana Bandića i pročelnika za obrazovanje Ivice Lovrića zatražio je da iznos od 300 kuna, koji izdvajaju godišnje po djetetu za higijenu - sad poduplaju. Grad Zagreb jučer nam je potvrdio kako kao osnivač vodi brigu o opremljenosti škola i vrtića te im doznačuje financijska sredstva za materijalne i druge rashode, a za njihovu preraspodjelu, uključujući i nabavu i osiguravanje dostupnosti higijenskih potrepština, zadužene su škole i vrtići sami.