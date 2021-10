Zadnjeg dana prije jesenskih školskih praznika u Hrvatskoj je zaraženo više od 5000 učenika i više od 500 nastavnika. U samoizolaciji je više od 12.000 učenika i više od 200 nastavnika, a škole se ubrzano pripremaju za online nastavu u četvrtak i petak nakon praznika.

- Neće se ovo moći zaustaviti, nećemo se moći vratiti u nekakav normalan život i škole neće moći funkcionirati kako bi trebale funkcionirati, stalno će nam netko biti u izolaciji, ukoliko se dovoljan broj naših građana ne procijepi - izjavio je ministar znanosti i obrazovanja, posredno najavivši i da se može računati na produljenje online nastave.

Radovan Fuchs smatra i kako kvaliteta nastave nije poljuljana, te da je lani online nastava bila ujednačena. No s takvim se procjenama mnogi ne slažu. Mnogi roditelji i nastavnici muku muče s online nastavom već od početka školske godine, zbog brojnih samoizolacija učenika i nastavnika.

'Da vodim dijete u kino, centri su otvoreni?'

- U razredu je ovaj tjedan dvoje djece bilo pozitivno na koronu, i cijeli je razred po odluci epidemiologa u samoizolaciji. A škola je danas ostala i bez struje, pa se nastava svodi na slanje zadataka. Znači, praznike možemo proglasiti već danas, pa tko zna dokad. Moje dijete nema nikakvog osjećaja da bi se trebalo baviti školom, a ja zaista nemam vremena držati mu lekcije. Najbolje da ga odvedem u kino, tamo će više naučiti, za trgovačke centre nema ograničenja, korona je očito samo u školama - kaže nam majka četvrtašića iz Novog Zagreba.

O online nastavi odlučivat će lokalni stožeri, odnosno same županije i gradovi. Dosad je desetak županija javilo kako će ta dva dana nastavu organizirati u C modelu, znači u potpunosti online, a nekoliko ih je, poput Šibensko-kninske, najavilo kako bi online nastavu produljili i nakon sljedećeg tjedna.

- Svaki dan imamo sve više i više oboljelih i obaramo praktički rekorde koje smo imali u prijašnjim valovima. Naravno da smo zabrinuti, a hoćemo li to poduzeti to ćemo vidjeti krajem idućeg tjedna. Ja sam s ministrom razgovarao u aspektu da uzme u obzir i tu mogućnost. Online nastava u županiji nije nužna, ali pripremamo se za sve moguće opcije - kazao je za RTL Danas Marko Jelić, šibensko-kninski župan.

Ako učenik ne može ostati kod kuće, može u školu?!

S druge strane, Grad Sisak donio je odluku da se nastava u njihovim osnovnim i srednjim školama odmah nakon praznika vrati u školske klupe. Škole, pak, prema uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja još od lanjske godine, imaju obavezu organizirati prihvat učenika koji ne mogu ostati sami kod kuće, podsjetila je predsjednica Udruge osnovnoškolskih ravnatelja Antonija Mirosavljević.

- Škole moraju zbrinuti učenike. Iako je to teško izvedivo, ali uvjerena sam da će svaki ravnatelj osigurati zbrinjavanje učenika - kazala je za Dnevnik Nove TV.

Isto tako, ravnatelji pozivaju nastavnike da vode online nastavu iz samih škola. Neke škole organizirale su i da djeca koja prate nastavu s asistentima dolaze u školu, te s asistentom prate online nastavu. No kako će to pridonijeti smanjenju zaraze i kako time štitimo nastavnike i učenike, ako ih opet tjeramo da se voze javnim prijevozom i izlaze, pitaju sindikati.

'Ovo će ostaviti ozbiljne posljedice na učenike'

Osim što su oprečne izjave najviših dužnosnika o provođenju nastave izazvale potpounu pomutnju, sindikati pitaju i zašto se jedino u školama provode stroge epidemiološke mjere, do trgovački centri i kafići rade praktički bez ikakvih ograničenja.

- Čini mi se neprimjerenim kukati o uvjetima rada kad je ovako veliki broj zaraženih. No, s druge strane, to su hitne vatrogasne mjere. Voljela bih da se odluke ne donose preko koljena, stječe se dojam da su neusklađene, da se donose kaotično, a to sustav obrazovanja ne trpi. Svatko tko misli da je lako produljiti praznike i onda privesti učenike učenju, nikad nije radio u školi.

Toga se učitelji i nastavnici najviše boje, već prošla godina je ostavila ozbiljne posljedice na učenike. Ako nije nužna, nužna mjera, obrazovanje i škole bi trebale biti otvorene - ističe Nada Lovrić, predsjednica Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske.

Ona ističe kako zaista treba uzeti u obzir veliki broj zaraženih među učenicima, te da dva dana online nastave nije kritično, ali da je ne bi trebalo produljivati. Smatra kako ministar Fuchs koji inzistira na otvorenim školama, radi dobar posao. No ovaj kaos itekako će se vidjeti u godinama koje dolaze.

- Ako je itko bio spreman za pandemiju, onda su to škole. Mi smo nosili maske, pazili na razmak, nastavnici su izbacivali klupe, održavala se nastava u blok satima, u dvije smjene, učenici sjedili u jaknama uz otvorene prozore, a sad se kaže da nismo ništa napravili. No kad Vlada zatvori škole, onda se čini da se nešto radi. Teško je zatvoriti mjesta okupljanja, pa se zatvaraju - škole. Kad zatvorite kafiće, pale se svijeće. A sad se poduzetnici ne zabrinjavaju tko će im raditi - zaključuje Lovrić, koja savjetuje roditeljima i učenicima da ovaj tjedan praznika ipak manje izlaze i druže se, kako bi pala brojka zaraženih u školama.