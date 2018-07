'Školske torbe su teške 10 kg, je li to reforma i digitalizacija?'

U Saboru se raspravlja o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, koji je izazvao prijepore u javnosti. Na Markovom trgu prosvjedovali su učitelji, protiv zakona su i koalicijski partneri Stranka rada i solidarnosti i oporba kojima je sporna odredba da pred diplomiranim učiteljima razredne nastave s pojačanim programom prednost imaju oni s diplomskim studijem bez pedagoških kompetencija što je, navode, diskriminacija učitelja. Tijekom rasprave Miro Bulj (Most) upozorio je na problem teških torbi i resornoj ministrici uručio joj torbu koja teži deset kilograma.

Ministrica Blaženka Divjak poručila je kako se mora iskoristiti prilika za uvođenje reda u sustav, navodeći kako to u Hrvatskoj nikada nije jednostavno ni popularno. Ministrica Blaženka Divjak kritike da se diskriminira učitelje s pojačanim predmetom nazvala politikantstvom. Navela je da se kod zapošljavanja učitelja i nastavnika mora biti uspostavljena transparentna procedura i to temeljem njihovih kompetencija.

- Treba razumjeti, ako se netko upiše na studij razredne nastave, kada ga završi podrazumijeva se da će raditi razrednu nastavu, a samo u iznimnim slučajevima ako ima pojačani predmet i ako nema kandidata, koji su završili primjerice kao profesiji matematike, informatike ili fizike, onda može raditi predmetnu nastavu. Svi koji rade sada predmetnu nastavu, oni će i dalje to raditi, ali treba razumjeti da prednost kod zapošljavanja moraju ostvariti oni koji imaju osigurane stručne kompetencije - kazala je Divjak.



Poručila je i da nitko neće dobiti otkaz te da će učitelji razredne nastave, koji rade kao predmetni nastavnici raditi i dalje, Divjak uvjerava da se zakonskim izmjenama uvodi red u dio sustava, koji je dosad bio "siva zona", ali i ističe da će učitelji razredne nastave s pojačanim predmetom u deficitarnim strukama imati priliku za zapošljavanje kako u razrednoj nastavi, što je im je temeljna kvalifikacija, tako i u predmetnoj nastavi.

Na kritike o diskriminaciji učitelja, za što je proziva stranke zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, ministrica uzvraća:

- Razumijem da je bilo puno lažnih vijesti, da je bilo puni neargumentirane rasprave i puno politikantstva, jer neki političari su koristili raspravu da potpuno neargumentirano skupljaju političke bodove na temi koju ne razumiju. Gradonačelnik mora dobro pročuti materiju, jer to nije jednostavna materija za shvatiti. Preporučujem gradonačelniku da napravi domaću zadaću - ustvrdila je ministrica Divjak napominjući da je ova odredba ušla u zakon temeljem saborskih primjedbi iz prvog čitanja.

- Na neki način sijete stablo razdora među učiteljima - upozorio je Marko Vešligaj (SDP).

Njegova stranačka kolegica Sabina Glasovac koja je uvjerena da će ove izmjene zakona prouzročiti do sada neviđeni kaos u školstvu i to zbog odredbi o kojima se nije provela stručna javna rasprava. Navela je kako će nakon uvesti potpuni nered u zbrinjavanju tehnoloških viškova, zapošljavanju u školama, izborima ravnatelja.

- Ovo što ste napravili je brzopleto, uvjetovano određenim interesnim skupinama. Nije u redu jer ste posvađali nastavnike i učitelje. Problem koji ste napravili je što ste pretpostavili neke druge struke koje se nikad nisu obrazovale za obrazovni sustav, učiteljima odnosno učiteljicama s pojačanim predmetima - rekla je Sabina Glasovac.

Uvjerena je da će se ovime uvesti i nered u zbornice.



- Uporno pokušava posvađati ovom jednom odredbom ljude, koji zapravo su odabrali život za školu upisujući svoje nastavničke ili učiteljske fakultete kao svoj poziv. Danas netko te ljude u zbornici koji rade i grade sebe, budućnost ove zemlje i našu djecu, pokušava na bezobrazan način zavaditi - ustvrdila je.

Glasovac je navela i kako zakonom nije implementirano sve oni što je predviđeno cjelovitom kurikularnom reformom, ali je na prijedlog kolegice Marije Puh iz HNS-a dala prednost ljudima koji se nisu obrazovali za rad u školi, kojima to nije životni poziv.

- Ne znam zašto ovo radite. Zašto tim ljudima koji plaćaju svoje upisnike, fakultete, zašto im nakon 5, 6 godina, 10 studiranja kažete gledajte, za vas nema naprosto mjesta, tu će vam doći neki inženjer FER-a ili s mog fakulteta, gdje sam ja bila dekanica, on će imati prednost. Zašto to radimo - upitala je Glasovac i poručila kako ju je ministrica razočarala.



Nezavisni Tomislav Žagar založio se za povlačenje prijedloga o učiteljima s pojačanim nastavnim predmetima jer tvrdi, njime se učitelje okreče protiv inženjera koji su sad u prosvjeti.

- Ako se čekalo 20 godina na rješavanje tog probleme može se i još malo - kazao je.



Brisanje te odredbe traži i koalicijski partner Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti, jer u suprotnom, kažu, neće glasati za zakon. Branko Hrg (HDS) predlaže da se učitelji razredne nastave s pojačanim predmetom stave u drugi red prvenstva. Smatra da oni koji su se odlučili za školovanje za profesora predmetne nastave apsolutno trebaju imati prednost kod zapošljavanja.

Nikola Grmoja (Most) smatra da bi se trebao smanjiti utjecaj politike na izbor ravnatelja i ostale stvari unutar škola, ali i poboljšati položaja učitelja, nastavnika i profesora.

Miro Bulj (Most) tijekom rasprave podsjetio je kako je temelj obrazovne reforme je jednakost i jednaki uvjeti za sve učenike. Upozorio je pritom da dvije trećine učenika nema besplatne udžbenike za osnovnoškolce te da su udžbenici teški prosječno sedam kilograma, a ide i do 10,9 kilograma. Bulj je podsjetio kako EU stava da učenici na leđima ne bi trebali nositi ništa teže od 10 posto svoje težine. Upozorio je kako zbog toga većina učenika oboli, a Bulj navodi da mu se javljaju roditelji čija djeca zbog teških torbi imaju problema s kičmom.



- Čujem da učenici govore da im je najteži predmet udžbenici. Je l' to ta reforma i digitalizacija - upitao je Bulj koji je ministrici predao torbu koja teži deset kilograma te je pozvao zastupnike da je probaju nositi.

Iako je status učitelja u središtu rasprave, zastupnici su ukazali u da je taj zakon temelj kurikularne reforme. Hrvoje Zekanović (Hrast) s reformom sedamdesetih godina prošlog stoljeća:

- Onda se ministar zvao Stipe Šuvar, danas se ministrica zove Blaženka Divjak. Ovaj prvi nije zapamćen po dobru, a mislim da ni ova druga neće biti zapamćena po dobru s obzirom da se sprema jedan eksperiment i to na živim stvorenjima, ali to nisu kunići nego naša djeca. Ovdje bi trebalo zapravo koliko vidim obrazovanje prilagoditi isključivo dvije struke, to su kuhari i konobari a za druge stvari potrebe očito nema. Umjesto da se jača STEM područje, da se u to ulaže, ovdje se ide s eksperimentom informatike i to tako da će se kupiti tisuće i tisuće tableta, koji će se podijeliti i našoj djeci a zapravo od informatike neće biti niti I - ustvrdio je Zekanović.

Ministrica mu nije ostala dužna:

- Jako mi je žao što vi niste napravili svoju domaću zadaću i stalno širite lažne vijesti. A ako niste znali informatika je dio STEM-a. Pa bilo bi dobro da to malo ponovite - rekla je ministrica Divjak.