Predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro bio Točke na tjedan N1 televizije gdje je komentirao protekle lokalne izbore na kojima je u drugom krugu za gradonačelnika Zagreba izgubio od Tomislava Tomaševića.

'Tomaševiću ne zavidim niti jednog trenutka'

Ne smatra se neuspješnim u politici, smatra da nema razloga za odustajanje.

- I na ovim izborima sam pobijedio sve druge stranke, posebice stranke s mog političkog spektra i osvojio sam u drugom krugu 106.300 glasova. Lakše je biti omiljeni pjevač, uz tebe se veže veselje, izlazak, dok je političar sasvim druga vrsta posla i tu javnost koju sam imao do tada može biti velika prednost, ali može biti i nedostatak. Rekao bih da sam imao prednost kad sam kretao, ali sam taj dio karijere i posla apsolutno ugrozio bavljenjem politikom. Percepcija u javnosti je da je politika nešto kontaminirano - kazao je čelnik Domovinskog pokreta te dodaje da je na proteklim lokalnim izborima pobijedio konkurente sa svog političkog spektra.

- U drugoj utakmici, Angela Merkel, vi, ja, zajedno s Ronaldom i Messijem nismo imali šanse s Tomaševićem s obzirom na količinu novaca i podrške koju je u tom trenutku imao. Uopće se ne ljutim i ne zavidim mu niti jednog trenutka - naglasio je Škoro.

Na pitanje je li mu žao što se iz pjevačkih voda i poduzetničkog svijeta okrenuo politici rekao je:

- Htio sam biti i strojovođa i liječnik svojevremeno… Ne gledam ja to tako. Odlučio sam ići u politiku, ušao sam u to svojom voljom. U toj političkoj utakmici sam se natjecao za predsjednika države, i da, naravno da sam imao volju to napraviti, ali s oko 24 posto, to nije bilo dovoljno za drugi krug. Nakon toga smo krenuli u parlamentarnu borbu, osvojili smo 16 mandata. Svi smo mi htjeli biti pobjednici u tim izborima. Međutim, politička scena je takva kakva je, 16 mandata nakon nekoliko mjeseci postojanja stranke je dobar rezultat. Kad je u pitanju dio oko lokalnih izbora, bilo je važno u prvom krugu izboriti se u drugom, mislim da nitko ne bi mogao pobijediti uz topničku pripremu koje je imao i podršku koju uživa. Žao mi je moje obitelji, mislim da obitelj niti jednog političara nije bila izložena kao moja - kazao je Škoro.

'Mi se bavimo vrlo ozbiljnim temama'

Što je fokus Domovinskog pokreta u sljedeće tri godine?

- Kad mi govorimo o tome da je netko ukrao dva milijuna kuna, onda to ne zanima nikoga i to ne prenosi nitko. Ali, jesmo li počeli govoriti kako ‘Za dom spremni’, e to će onda svi. Mi to ne govorimo tako, mi se bavimo vrlo ozbiljnim temama. Mene jako zanima ovaj novi zakon o autorskim pravima jer je zakon koji konačno može staviti stvari na svoje mjesto. To je vrlo bitan zakon koji se tiče mnogih ljudi, ali mnogi ljudi to ne razumiju. Novi zakon bi trebao riješiti pitanje izvođača, pratećih izvođača. Tu sam ja jako lijevo i vrlo sam socijalno osjetljiv, želim tim ljudima osigurati naknadu i borim se protiv onih s kojima sam do jučer sjedio”, kazao je Škoro.

'Moj cilj nije srušiti Plenkovića'

Komentirajući odnos Domovinskog pokreta prema Andreju Plenkoviću i HDZ-u, Škoro je kazao da će taj odnos ostati isti.

“Čini mi se da Plenković daleko više inklinira ljevici i mislim da će daleko lakše naći suradnika danas-sutra u recimo, platformi Možemo! nego što bi tražio i našao na svom političkom spektru. Moj cilj nije srušiti Plenkovića nego da na tom dijelu političkog spektra pokažemo ljudima da mi jesmo demokršćani, konzervativci, ali da želimo, možemo i hoćemo drugačije - kazao je.

Što se tiče izbora predsjednika Vrhovnog suda, Škoro je rekao da Domovinski pokret neće podržati Zlatu Đurđević jer nema iskustva u sudstvu i jer su im neprihvatljivi njeni stavovi u slučaju Perković i Mustač i oko Thompsonovih pjesama.