Miroslav Škoro kratko je komentirao očekivanja prije konstituirajuće sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba. Poručio je kako očekuje da se počne raditi, ali i dodao da će vidjeti hoće li u Skupštini uopće ostati.

- U sazivu većinu ima Možemo i SDP, koalicijski partneri koji bi trebali ispuniti obećano. Kako stvari stoje, to ne rade. Mislim da platforma Možemo ima dobro ime – možemo raditi što hoćemo, ali deplasirano je govoriti o miljeniku medija - rekao je Škoro za N1.

Kaže kako nema jala zbog gubitka izbora te da je on svoje ciljeve ispunio.

- Tomaševića nije mogla pobijediti ni Angela Merkel uz podršku koju je imao u Hrvatskoj. Ne vidim ljutnju u činjenici da je netko miljenik medija, to su mediji i sami izjavili. Kontradiktorna su samo obećanja o transparentnosti i javnim natječajima, opravdava se potez, a Tomašević izjavljuje da dok je najavljivao javne natječaje, da je mjesecima pregovarao sa sadašnjim čelnim čovjekom Holdinga. Iznenađuje me da netko tko zna sve vozače tramvaje abecednim redom, ne zna da Holding ima dug. To svi znamo, a njega je to sad iznenadilo - poručio je.