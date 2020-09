Škoro: 'Bolje da premijer laže da nije znao, nego da stvarno nije znao za istragu oko Janafa'

<p>Predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro poručio je u nedjelju kako je bolje da je premijer znao za istragu u Janafu, a lagao da ne zna, nego da stvarno nije znao jer je to "kao da kapetan broda ne zna kuda plovi njegov brod".</p><p>- U HDZ-u su sad maknuli jednog saborskog zastupnika zbog onoga što se događalo u Janafu i postavili novog, ali i taj je poslovao s tvrtkom Elektrocentar Petek pa bi za par mjeseci i njemu mogli skinuti imunitet. Hoće li i tada premijer reći da nije znao - upitao se Škoro. Dodao je i kako je "Janaf kriminal par excellence" te da mediji nastoje skrenuti tu aferu s kriminala usmjeravajući je prema Klubu u Slovenskoj 9 i damama u mini suknjama.</p><p>Danas svaki grad i općina u Hrvatskoj imaju svoju Slovensku 9, izjavio je novinarima predsjednik Domovinskog pokreta na osnivačkoj skupštini bjelovarskog ogranka stranke.</p><p>Ustvrdio je i kako je Hrvatski sabor pretvoren u glasačku mašineriju.</p><p>- Da netko s Banskih dvora mrtvu kokoš predloži za predsjednika Janafa, u Saboru bi to izglasali - rekao je Škoro.</p><p>Govoreći o razlozima nastanka Domovinskog pokreta, istaknuo je da je u Hrvatskoj već desetljećima na snazi klasični duopol HDZ-a i SDP-a koji, tvrdi, vuče zemlju prema dnu.</p><p>- Stvari ne idu u pravom smjeru i što god da analiziramo, sve je na dnu ljestvice. Kvaliteta života na dnu Europske unije, a korupcija na vrhu Europske unije. S ovakvom politikom i načinom poslovanja ne možemo to očekivati da se to promijeni, a posljedica toga je da smo u zadnjih nekoliko godina izgubili 400 tisuća ljudi - poručio je Škoro dodavši kako je za promjenu sadašnjeg stanja neophodno izmijeniti izborni zakon.</p><p>Na osnivačkoj skupštini za predsjednicu bjelovarskog ogranka Domovinskog pokreta izabrana je Dubravka Dragašević, zamjenice predsjednice su Davorka Bačeković – Mitrović i Lana Komljenović, dok je za rizničara izabran Danijel Pintić.</p><p>Nakon završetka službenog dijela skupštine, Škoro je u pratnji tamburaša otpjevao nekoliko svojih pjesama.</p>