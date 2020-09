Dragan Lozančić: Da je SOA znala, obavijestila bi Vladu

Bivši šef SOA-e i aktualni savjetnik predsjednika Milanovića Dragan Lozančić je u intervjuu za N1 rekao da su u sporu oko tajnih izvida u aferi Janaf "u pravu i predsjednik i premijer"

<p>Savjetnik predsjednika <strong>Zorana Milanovića</strong> i bivši šef SOA-e <strong>Dragan Lozančić</strong> za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a558097/Bivsi-prvi-obavjestajac-za-N1-Da-je-SOA-znala-obavijestila-bi-Vladu.html"><strong>N1 </strong></a>je komentirao sukob s premijerom Plenkovićem, ali i prvi put progovorio zašto svojedobno nije obavijestio predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović da je Zdravko Mamić pod mjerama. </p><p>Komentirajući sukob Milanovića i Plenkovića Lozančić je izjavio: "Na jedan način i i jedan i drugi su u pravu. Svaka operacija, svaki operativni rad, od početka do kraja, može se naći u trenutku kad se dođe do jednog podatka koji se treba reći ili jednom ministru ili premijeru ili predsjedniku. Ako iz te operacije proizlazi nešto što može utjecati na nacionalnu sigurnost, što može utjecati na sigurnost ili može ugrožavati štićenu osobu, onda ta informacija mora doći u prave ruke."</p><p>Lozančić je i pojasnio da onaj tko vodi operaciju mora štititi podatke, ali i mora odlučiti tko će dobiti neku informaciju ako za to postoje uvjeti. Dodao je da je DORH samostalan no da ima "profesionalnu i moralnu obavezu, ako procijeni da mora reći za neku informaciju nekome iz izvršne vlasti, da je onda i kaže". </p><p>Lozančić je naglasio da nema nikakvog razloga za ne vjerovati premijeru Plenkoviću koji je kazao da nije znao za izvide u aferi Janaf.</p><p>- Ono što mogu reći je, da je informacija došla do SOA-e, o tome da je jedan voditelj strateški važne državne tvrtke involviran u jednu koruptivnu radnju, da bi ta informacija morala pravovremeno doći do izvršitelja, do onoga tko odlučuje da bi se smanjila šteta - dodao je.</p><p>Na pitanje bi li SOA izvijestila Vladu kaže:</p><p>- Vjerujem da bi SOA obavijestila Vladu o tome - odgovorio je Lozančić.</p><p>Odgovorio je i na pitanje je li promijenio stav oko toga što, kao ravnatelj SOA-e, nije izvijestio tadašnju predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović o tome da je Zdravko Mamić, s kojim se ona družila, pod mjerama.</p><p>-Nisam promijenio stav. Ali ne želim komentirati konkretni slučaj. SOA ima nadzor i ako se sumnja da ravnatelj ili bilo koji djelatnik nije napravio nešto što nije bilo u skladu sa zakonom ili nije napravila nešto što se od nje očekivalo, može se staviti pod nadzor - rekao je Lozančić.</p><p>Vezano uz klub Dragana Kovačevića u kojem su se okupljali ministri, suci i drugi Lozančić kaže da je teško reći je li SOA to trebala znati ili ne, no zaključuje da je "na neki način je trebala znati." Vezano uz priče da su ministri morali ostavljati mobitele na ulazu u klub Lozančić je komentirao da bi ministri trebali dobiti briefing kako zaštititi sebe, kako zaštititi komunikaciju te da je jedna a od preporuka je da se ne odvajaju od svog mobitela.</p>