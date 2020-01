Škoro će registrirati stranku, a nazvat će ju upravo po sebi

Kako ne bi zbunio birače, Miroslav Škoro svoju će stranku, s kojom planira pohod na parlamentarnim izborima, nazvati - po sebi. Iako oko sebe planira okupiti, tj. već je okupio Hrvatske suvereniste, Most i Blok za Hrvatsku, Škoro ipak na izbore neće izlaziti s 'neovisnom listom' jer bi mu onda 'neovisna lista' trebala stajati i u samom imenu, u čemu mnogi birači ne bi prepoznali Škoru, navodi Večernji list.

- Miroslav Škoro, kako je i najavio, planira izaći na izbore pod svojim imenom. Svjestan je da do izbora nema dovoljno vremena za izgradnju nekog novog brenda. Da bi, prema važećem zakonu, njegova lista u svim izbornim jedinicama mogla nositi njegovo ime, potrebno je registrirati stranku. To ćemo i učiniti, ali samo da bismo udovoljili tehničkim zahtjevima, objasnio je Mate Mijić, Škorin glasnogovornik i šef njegovog izbornog stožera na predsjedničkim izborima.

On je također naglasio da nastavljaju funkcionirati kao pokret koji široko okuplja sve zainteresirane za stvaranje prave alternative vladajućem duopolu. Među njima su i Hrvatski suverenisti, iako s njima nije odrađen ni jedan službeni sastanak oko zajedničkog nastupa na parlamentarnim izborima.

- Znamo da će biti i vjerujemo da će dobro i proći. Naši preduvjeti za koaliciju sa Škorom poklapaju se uglavnom s onim što on već zagovara. Želimo bitne i korjenite promjene, od pravosuđa, institucija koje ne funkcioniraju, demografije, želimo radna mjesta za mlade i što više povlačenja novca iz EU, objasnio je za Večernji list 'suverenist' Pero Kovačević.

Na pitanje bi li na izbore pod Škorinim imenom, Suverenisti nam kažu da je to stvar dogovora, ali “nema razloga da se iz imena bilo tko od partnera briše”. Kako kažu, važno im je da se nastupa jedinstveno jer u svim izbornim jedinicama nositelj liste neće moći biti Škoro.

- Kad započnemo razgovore, onda će sve biti jasnije. Vidjet ćemo i oko imena koalicije, to je tehničko pitanje, ali svako ime je važno, rekao je bivši ministar Hasanbegović čiju bi stranku Most - izbrisao iz imena. Oni bi, koaliciju, naime, nazvali 'Miroslav Škoro - Most - Suverenisti'.

- Nije to zapisano u kamenu, ali probat ćemo inzistirati upravo na tom imenu, kažu mostovci, svjesni da bi ime moglo biti problem. No, smiruju situaciju i kažu da je bitno da se oko imena slože sve uključene strane.