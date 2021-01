Potpredsjednik Sabora i predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro posjetio je u subotu Petrinju, a obići će i ostale dijelove potresom pogođene Banovine.

U pratnji organizacijskog tajnika Darija Žepine, predsjednika Kluba zastupnika Domovinskog pokreta Stjepe Bartulice, saborskih zastupnica Vesne Vučemilović i Ružice Vukovac, predstojnika Ureda potpredsjednika Hrvatskog sabora Igora Peternela i predsjednika Domovinskog pokreta grada Kutine Damira Markuša, posjet je započeo posjetom skladištu Domovinskog pokreta u Kutini, gdje se okupilo mnoštvo volontera.

POGLEDAJTE VIDEO: Škorin posjet Petrinji

Škoro je istaknuo kako je Domovinski pokret na terenu podijelio oko 1200 tona hrane i higijenskih potrepština, pomoć i dalje stiže, a dio donatora želi raditi isključivo preko spomenute stranke. Iz Domovinskog pokreta kažu da je preko njih išla pomoć iz Austrije od milijun eura.

- Svaki dan je na terenu puno ljudi, od prvoga dana kada se već u osam ujutro ovdje prijavilo stotinu naših volontera. Danas ih je ukupno šezdesetak u ovome skladištu, mislim da na terenu imamo oko dvjestotinjak ljudi koji rade. Sortiraju robu koja dolazi, tako da ju bude lakše podijeliti i s druge strane na terenu su, pomažu ljudima u otklanjanju štete i raznose već sortiranu pomoć - kazao je Škoro.

Škoro je komentirao osnivanje istražnog povjerenstva za poslijeratnu obnovu.

- Mi ćemo to povjerenstvo podržati. Podržat ćemo ga iz razloga što smatramo da trebamo utvrditi činjenice. Međutim, izražavamo bojazan što su sva povjerenstva do sada funkcionirala na način; 'ako ne želiš da se nešto dogodi i da se utvrde činjenice onda osnuj povjerenstvo'. Podržat ćemo to iz dva osnovna razloga. Da vidimo hoće li uopće vladajući prihvatiti osnivanje tog povjerenstva. I drugo, ako ga prihvate, a mislim da bi to trebalo biti u cilju svima, da vidimo koliko će učiniti da bi doznali istinu što se dogodilo - kazao je pjevač i političar pa dodao:

- Međutim, mi u Domovinskom pokretu smatramo da je potrebno učiniti i određene druge radnje i s tim radnjama ćemo upoznati javnost vrlo brzo. Voljeli bismo da konačno netko u našoj zemlji odgovara za ono što je učinio. Kad je u pitanju obnova u sada potresom pogođenom području, tu je specifična stvar ta što postoji dokumentacija koja ukazuje na to tko je obavljao radove, tko je vršio nadzor, tko je bio investitor i na koji je način to sve skupa obavljeno. Mi smo suvremenici tim ljudima i mislim da bi trebali odgovarati, ali hoće li povjerenstvo to napraviti nisam siguran. Hoćemo li ga podržati? Hoćemo.

Škoro se osvrnuo i na apel Udruge Glas poduzetnika zbog produljenja mjera koje pogađaju poduzetnike, prije svega u ugostiteljskom sektoru.

- Radi se o milijardu kuna prihoda koji su mogli biti generirani samo u zadnjih mjesec i nešto dana. Advent je uvijek, božićni i novogodišnji praznici, vrijeme kad se više troši. To je jedna iracionalna odluka zbog toga što ti ljudi s jedne strane na terenu, ovdje dnevno podijele tisuće obroka, kuhaju i u direktnom su kontaktu. S druge strane, vidite i sami da je država koja je donijela vrlo rigorozne epidemiološke mjere o kretanju te mjere ukinula u trenutku kad se dogodila ova katastrofa. Normalno je da se ugostiteljski ceh buni, pa i neki drugi ljudi, zbog toga dvostrukog mjerila koje stalno vlada kad je u pitanju Stožer, kad je u pitanju Vlada i kad je u pitanju odnos prema epidemiološkim mjerama. Mi u Domovinskom pokretu smatramo da bi se to moglo napraviti bolje, da bude učinkovito kad je u pitanju virus, ali da se i ljudima omogući da rade i da isplaćuju plaće - zaključio je.